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Şüpheli araçtan çıkanlar hayret ettirdi

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde durdurulan şüpheli araçta yapılan aramada, 40 şişe sahte alkol ele geçirildi.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 09:34
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Tekirdağ'da şüpheli araçtan çıkanlar hayret ettirdi

Şüpheli araçtan çıkanlar hayret ettirdi
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İHA'da yer alan habere göre, Tekirdağ’ın Saray ilçesine bağlı Pazarcık Mahallesi'nde alınan duyum üzerine; Saray İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Çerkezköy Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) unsurlarınca bir araç durduruldu. Araçta yapılan kontrol sonucu E.T., E.B. ve Ö.G. isimli şahıslara ait 40 şişe sahte alkol ele geçirildi. Şahıslarla ilgili işlem başlatılarak, sahte alkoller muhafaza altına alındı.

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adem
9.01.2023 10:05
millet çok pahalı satılan ürünleri dışarıdan getirmesinler diye milleti uyutuyor olabilirler çünkü içki üretenler yabancı şirket,ülkede çıkan kanunların hepsi yabancıyı koruyup milleti oyalamak içindi  
 
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