Antalya’da fırtınada ağaçlar devrildi tekne battı

Antalya’da gece saatlerinde etkili olup, saatteki hızı 100 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi, kara ve hava yolu ulaşımında aksamalar yaşandı. Side Limanı'nda 1 tekne batarken, fırtına sonrası bazı turistler, denize girdi.

Meteoroloji'nin 'turuncu kod' uyarısı verdiği Antalya'da, gece saatlerinde fırtına baş gösterdi. Fırtına nedeniyle Antalya ve Gazipaşa havalimanlarına inecek uçaklarda gecikme yaşandı, bazı seferler iptal edildi. Kazaların meydana geldiği Gazipaşa- Anamur kara yolu ile Korkuteli- Burdur kara yolunda trafik aksadı; uzun kuyruklar oluştu. Kent merkezinde de çöp konteynerleri savruldu, ağaçlar devrildi. Mahalle aralarında ve refüjlerde devrilen ağaçlara belediye ekipleri, gece saatlerinde müdahale edip, kesimini gerçekleştirdi.

SİDE'DE TEKNE BATTI

Manavgat- Antalya kara yolu D-400 Yavrudoğan Mahallesi'nde yağmur ve fırtına, refüjdeki ağaç dallarının kırılarak yola düşmesine neden oldu; yola saçılan dallar itfaiye ekiplerince kesilerek kaldırıldı. Manavgat ilçesi Side Limanı'nda bağlı 'MyDream' adlı tekne de fırtına nedeniyle battı. 3 tekne de hasar gördü. Manavgatlı muz üreticileri de seralarında gerekli önlemleri aldı. Buna rağmen bir muz serasının yan cephesinde yırtılma meydana geldi.

'HAVA SOĞUK AMA DENİZ SICAK'

Fırtına sonrası bazı yerli ve yabancı tatilciler de sahile koştu. Soğuk havaya rağmen Konyaaltı Sahili'ne gelenlerden bazıları denize girdi, bazıları da sahil bandında koşu ve yürüyüş yaptı. Soğuk havaya rağmen denize giren Rus vatandaşı Elena Tabu, "Hava soğuk ama deniz sıcak. Rusya'da, daha soğuk havadan geldim. Kışın deniz daha güzel ve temiz. Burası çok güzel" dedi. Abdullah Çekim ise suyun çok güzel olduğunu belirterek, "Antalya çok güzel. Yaz-kış demeden denize giriyorum. Dışarısı soğuk bile olsa su gayet güzel. Antalya'yı ve denizi çok seviyorum" diye konuştu.