Teknolojik cihazların aşırı kullanımı gözü böyle bozuyor. Uzmanı açıkladı

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Serkan Güreser, teknolojik cihazların, günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini belirterek, “Sanal gerçeklik gözlükleri, oyun konsolları, telefonlar ve tabletler gibi cihazlar eğlence, iletişim ve bilgiye erişim için sık sık kullanılır. Ancak, bu cihazların aşırı kullanımının göz sağlığımız üzerinde bazı olumsuz etkilere neden olabileceğini bilmemiz önemlidir” dedi.

Göz yorgunluğu ve kuruluğun en sık karşılaşılan sorunlardan biri olduğunu ifade eden Güreser, “Uzun süreli ekran kullanımı, göz yorgunluğuna ve kuruluğuna neden olabilir. Gözlerimiz ekranların yoğun ışığına maruz kaldığında daha az kırpılır ve doğal olarak nemlenemez. Bu durum gözlerde rahatsızlık, batma hissi, kızarıklık ve bulanık görme gibi belirtilere yol açabilir. Göz yorgunluğunu önlemek için düzenli aralıklarla ekranlardan uzaklaşmalı, her 20 dakikada bir 20 saniye boyunca uzak bir noktaya bakmalı ve gözlerimizi dinlendirmeliyiz. Ayrıca, gözlerin nemini artırmak için yapay gözyaşı damlaları kullanılabilir” diye konuştu.

‘GECE SAATLERİNDE EKRAN KULLANIMI KISITLANMALI’

Gece geç saatlere kadar ekran kullanımının uyku düzenini etkilediğini söyleyen Güreser, “Mavi ışığa maruz kalma, melatonin hormonunun salgılanmasını engelleyerek uykuya dalma sürecimizi bozabilir. Uyku düzenimizi sağlıklı tutmak için ekran kullanımını gece saatlerinde sınırlamalı ve uyumadan önce en az 1 saat ekranlardan uzak durmalıyız. Ayrıca, yatak odasında ekran kullanımını tamamen ortadan kaldırmak, daha iyi bir uyku kalitesi elde etmemize yardımcı olabilir. Ekranlardan yayılan mavi ışığın gözlerimize etkisi olduğunu biliyoruz. Mavi ışık filtreleri içeren gözlükler veya ekran koruyucuları kullanarak gözlerimizi bu zararlı ışıktan koruyabiliriz. Ayrıca, ekranların parlaklık ayarlarını düşürmek veya gece modunu kullanmak da göz sağlığımızı destekleyebilir” şeklinde konuştu.

‘MEVCUT GÖRME SORUNUNU ETKİLEYEBİLİR’

Uzun süre ekrana bakmanın görme bozukluğuna yol açacağını ya da mevcut görme sorununu ilerletebileceğini belirten Op. Dr. Serkan Güreser, şunları söyledi:

“Sanal gerçeklik gözlükleri, oyun konsolları, telefonlar ve tabletler gibi cihazlar eğlence, iletişim ve bilgiye erişim için sık sık kullanılır. Teknolojik cihazları aşırı kullanmak, gözlerimizi daha fazla zorlamak anlamına gelir. Bu cihazların aşırı kullanımının göz sağlığımız üzerinde bazı olumsuz etkilere neden olabileceğini bilmemiz önemlidir.

Teknolojik cihazlarla geçirilen uzun saatler göz hijyenini de etkileyebilir. Gözlerimizi düzenli olarak yıkamak, göz enfeksiyonlarını ve tahrişleri önlemek için önemlidir. Ellerimizi temiz tutmalı ve gözlüklerimizi düzenli olarak temizlemeliyiz. Ayrıca, uzun süreli ekran kullanımı sırasında gözlerimizi ovuşturmaktan kaçınmalıyız. Aşırı ekran kullanımı gözlerimizi yorabilir, göz kuruluğuna neden olabilir, uyku düzenimizi bozabilir ve yakınlaştırma yeteneğimizi etkileyebilir. Günlük ekran süremizi kontrol altına almamız göz sağlığımız için kritik önem taşımaktadır. Mümkünse belirli bir süre belirleyip o süreden sonra ekranlardan uzaklaşmak faydalı olabilir. Özellikle çocuklar için ekran sürelerini kontrol etmek ve sınırlamak önemlidir.”

‘PERİYODİK MUAYENE GÖZ SAĞLIĞINIZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ’

Görme problemi varsa uygun gözlük veya lens kullanılması gerektiğinin altını çizen Op. Dr. Güreser, “Gözlerimizi düzenli kontrol ettirmek ve periyodik göz muayenelerine gitmek, herhangi bir sorunu erken tespit etmek ve tedavi etmek için önemlidir. Teknolojik cihazların hayatımızdaki önemi devam ederken göz sağlığımıza dikkat etmek büyük önem taşır. Ekran süresini kontrol etmek, düzenli göz muayeneleri yapmak, göz hijyenine dikkat etmek ve gözlerimizi dinlendirmek için alınacak önlemler, göz sağlığımızı korumamıza yardımcı olur. Unutmayalım, gözler sağlığımızın önemli bir parçasıdır ve onlara iyi bakmak, uzun vadede daha iyi bir yaşam kalitesi sağlar” dedi.