Borsada bu hafta en çok dikkat çeken hangi hisseler oldu?

Kaynak: Ekonomist
Borsada bu hafta en çok dikkat çeken hangi hisseler oldu?
Borsa İstanbul son zamanlarda yaptığı yükseliş rallisi ile yatırımcısının yüzünü güldürüyor. Hafta başından beri pozitif seyir sergileyen BİST 100 endeksi yükselişlerini korumaya çalışıyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,26 kazançla 9.250,36 seviyesinden tamamladı.

Endeks, hafta içinde en düşük 8.917,74, en yüksek 9.306,34 seviyesini gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 0,31 kayıpla 8.649,90 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 7,99 artışla 14.099,69 puan, Mali Endeksi yüzde 2,72 yükselişle 9.811,96 puan, Sanayi Endeksi yüzde 4,38 artışla 14.510,59 puan olarak kaydedildi.

En fazla Gübre Fabrikaları prim yaptı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükseliş gösteren yüzde 26,71 ile Gübre Fabrikaları oldu. Gübre Fabrikalarını yüzde 23,59 ile Borusan Yatırım ve Pazarlama, yüzde 21,86 ile Hektaş olarak sıralandı.

Belirtilen hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 6,45 ile Europower Enerji, yüzde 6,29 ile Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım ve yüzde 5,53 ile CW Enerji izledi.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 433 milyar 892 milyon TL ile Koç Holding, 389 milyar 850 milyon TL ile Türk Hava Yolları, 338 milyar 452 milyon lirayla Ford Otomotiv olarak sıralandı.

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