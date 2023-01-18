Telefonu şarj edeyim derken bataryayı öldürmeyin. İşte tlefonu şarj ederken yapılan yanlışlar

Elektronik cihazların her geçen gün pahalanmasına karşılık vatandaşlar ellerinde bulunan telefonlarına daha iyi bakabilmek için yollar aramaya başladı. Örneğin bir cihazın şarja takıldığında neler yapılması ve neler yapılmaması ile ilgili bilinçlenmenin gerektiği gerçeği ortaya çıktı.

TELEFON SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN NELER YAPILMALI

1- Telefonları daha az şarj edin

Akıllı telefonlardaki bataryalar ne kadar çok şarj edilirse o kadar çabuk bozuluyor. Bilimsel olarak kanıtlanan bu durum şöyle tanımlanıyor;

Yüzde 0’dan yüzde 100’e şarj etmek batarya ömründen bir döngü eksiltirken, yüzde 0’dan yüzde 80’e şarj etmek bunun çeyreğini eksiltiyor. Yüzde 80 yeterli değilse yüzde 90'ı geçirmemek gerekiyor. Bunu yapmak uzun vadeli bir çözümdür. Bir bataryanın yeni değiştirilmesi durumunda ya da yeni bir telefon alınması durumunda bu rutine alışmak gerekir.

2- Şarj sırasında telefonu zorlayacak uygulamalardan ve işlemlerden uzak durulmalı

Akıllı telefonların şarj sırasında belirli bir sıcaklık seviyesinin altında olması gerekir. Bu sıcaklığın yükselmemesi için cihaza zarar verecek ve zorlayacak uygulama ve işlemlerden uzak durulması gerekiyor. Örneğin cihaz şarjdayken akıllı telefonun tüm uygulamalarını ve cihaza yeni eklenen güncellemeyi o an yapmamak gerekiyor.

3- Powerbank kullanımı cihazın ömrünü azaltabiliyor

Powerbank kullanımı tüm dünyada oldukça yaygındır ancak Powerbank'ın bilinçsiz kullanımı cihazın daha hızlı ölmesine neden oluyor.

Kalitesiz taşınabilir bataryalar telefonun asıl bataryasını bozmakla birlikte kullanıcının kendisine de büyük zararlar veriyor.



