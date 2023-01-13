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Elektrikli otomobillerdeki şarj sorunu bitiyor. Saatlerce beklemeye son

ABD'li teknoloji şirketi elektrikli otomobillerdeki kablolu şarj sorununu ortadan kaldıracağını, kablosuz şarjlı sisteme geçileceğini açıkladı.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 16:02
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Elektrikli otomobillerdeki kablolu şarj sorunu ortadan kalkıyor

Elektrikli otomobillerdeki şarj sorunu bitiyor. Saatlerce beklemeye son
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Geçen hafta elektrikli otomobiller için bir güncelleme yapıldığı duyurulmuş, şarj cihazlarıyla ilgili açıklamalar yapılmıştı. Ram 1500 Revolution konsept modelini tanıtan ABD'nin teknoloji şirketi RAM, elektrikli araç pazarında yeni bir dönem başlattığını belirtti. Ram Charger adı verilen endüktif şarj robotunun, elektrikli araçların kablosuz olarak şarj edilebileceğini aktardı.

Konu hakkında açıklama yapan Ram CEO’su Mike Koval, “Real Talk turumuzdan, müşterilerimizin yalnızca elektrikli otomobil menzilini değil, aynı zamanda şarj etmenin zorluklarına da değindiğini gördük. Las Vegas’ta düzenlenen CES 2023 etkinliğinde de bahsettiğimiz gibi, geliştirdiğimi teknolojiler sayesinde elektrikli otomobillerde şarj işlemini kolay hale getireceğiz.” dedi.

Ram Charger teknolojisi, 2025 yılında üretim bandında kullanıma başlayacak. EFI Automotive tarafından geliştirilen robot, tabanından arabanın altına doğru hareket ederek kendisini araçtaki endüktif alıcının altına mükemmel bir şekilde konumlandırıyor.

Disk şeklindeki endüktif şarj cihazını kaldırarak esasen aracın cihazla temas kurmasını sağlıyor. Şarj cihazı, işlem bittiğinde direk şeklindeki tabanına geri dönüyor.

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