iPhone'larda bu özelliği kapatınca... İşte Apple kullanıcılarını şok eden özellik

Apple, 7 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirdiği Far Out etkinliğinde merakla beklenen iPhone 14 serisini tanıtmış, cihazın Pro modelinin batarya açısından diğerlerine göre 1 saat daha fazla kullanım imkanı sunuyor.

iPhone 14 serisi ile birçok yeni özellik akıllı telefon piyasasına gelmiş oldu. Bunlardan birisi de Hep Açık Ekran özelliği. Bu özellik sayesinde cihaz ekranının kapalı olması durumunda bile, kilit ekranının soluk bir şekilde gözüktüğü ifade edilir. Böylece saat, tarih ve uyarılar gibi önemli bilgilere bakmak için ekranı açmak gerekmez.

Ayrıca, özelliğin ne kadar şarj tükettiği merak edilmişti. Şimdi ise PhoneBuff adında bir YouTuber, yaptığı testle Hep Açık Ekran özelliğinin ne kadar şarj tükettiği ortaya çıkardı.

Testler sırasında üç adet iPhone 14 Pro modeli kullanıldı. Bu sayede Hep Açık Ekran’ın üç modu da denendi. İlk cihazda ekran tamamen kapalı ve özellik aktif değildi. İkincisinde yalnızca saat görünüyordu ve üçüncüsünde ise telefonun arka planı da gözüküyordu.

24 saatlik testin sonucunda ise şarj değişimleri şu şekilde oldu;

Ekran kapalı: 100% şarj kaldı

Sadece saat: 84% şarj kaldı

Duvar kağıdı ve saat: 80% şarj kaldı

Test sonuçlarına göre Hep Açık Ekran özelliği, aktif olduğu sırada yüzde 20‘lik şarj düşüşüyle ciddi bir fark yarattı. Bu durum oldukça şaşkınlık yarattı çünkü Apple, özellik için özel bir teknoloji kullandıklarını ve şarj tüketiminin yüzde 10’u geçmeyeceğini açıklamıştı.

Aynı test, Apple’ın Android pazarındaki rakibi olan Samsung Galaxy S22 Ultra modeline de yapıldı. Öyle ki sonuçlara göre cihaz, yüzde 24’lik bir düşüşle iPhone 14 Pro ile aynı oranda şarj tüketti. İki modelin de farklı batarya kapasitelerine sahip olduğunu belirtelim.