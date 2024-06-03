Telefonların şarj sorunu tarih olacak. Bir dakikada yüzde 100

Cep telefonlarımızın hayatımıza girip vazgeçilmez olmasından bu yana en büyük problem olarak şarj sorunu olarak görülüyor.
En kötüsü de bu durumun en ihtiyacımız olduğu anlarda ortaya çıkması. Hele biraz da eski bir cihaz var ise saatlerce cep telefonların şarjının dolmasını beklemek zorun kalıyoruz.
Fakat bu konuya kafa yoran araştırmacıların yeni bir yöntem geliştirdiği ortaya çıktı. Eğer yakın bir zamanda bu yeni yol hayatımıza entegre olmaya başlarsa telefonlarımızın şarj süresi diş fırçalamaktan bile daha kısa sürede olacak.
Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) dergisinde yayımlanan son araştırmaya göre, Colorado Üniversitesi tarafından keşfedilen yeni bir teknik ile şarj sorunu için önemli bir adım atılacak.
Araştırma sonucunda cep telefonlarının şarjlarının bir dakikadan kısa bir sürede doldurulmasının imkansız olmadığı ortaya çıktı. Yeni yöntem süper kapasitörler ile iyonların daha verimli hareket etmesine dayanıyor.
İyonlar pozitif yüke sahip olan atomlardan oluşuyor ve süper kapasitörler kıza zamanlı şarj döngülerinde enerji depolamak için kullanılır.
Konu hakkında araştırma yapan Ankur Gupta, iyonların hareketlerinin daha verimli hale getirilmesinin enerji depolama salım süreçlerinin hızlandırabileceği keşfedildi:
“Gezegenin geleceğinde enerjinin rolü kritik, kimya mühendisliği bilgilerimi enerji depolama cihazlarını ilerletmek için kullanmaya karar verdim.”
Eğer bu yol hayatımıza girerse şarj sorunu artık sadece mazi olacak. Araştırma sonucunda iyonların nanoskpik gözeneklerdeki hareketlerinin beklenilenden farklı olduğunu ve bu farklılık sonucunda depolama sistemlerinin verimliliğin artırılabileceği de ortaya konuldu.