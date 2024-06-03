Telefonların şarj sorunu tarih olacak. Bir dakikada yüzde 100

Telefonların şarj sorunu tarih olacak. Bir dakikada yüzde 100
Düzenleme: Kaynak: Shifdelete.net

Hemen herkesin ortak problemlerinden birisi olan cep telefonlarının şarj problemi yakın bir zamanda bulunan yeni bir teknoloji ile tamamen tarihe karışacak gibi duruyor.

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Telefonların şarj sorunu tarih olacak. Bir dakikada yüzde 100 1

Cep telefonlarımızın hayatımıza girip vazgeçilmez olmasından bu yana en büyük problem olarak şarj sorunu olarak görülüyor.

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Telefonların şarj sorunu tarih olacak. Bir dakikada yüzde 100 2

En kötüsü de bu durumun en ihtiyacımız olduğu anlarda ortaya çıkması. Hele biraz da eski bir cihaz var ise saatlerce cep telefonların şarjının dolmasını beklemek zorun kalıyoruz.

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Telefonların şarj sorunu tarih olacak. Bir dakikada yüzde 100 3

Fakat bu konuya kafa yoran araştırmacıların yeni bir yöntem geliştirdiği ortaya çıktı. Eğer yakın bir zamanda bu yeni yol hayatımıza entegre olmaya başlarsa telefonlarımızın şarj süresi diş fırçalamaktan bile daha kısa sürede olacak.

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Telefonların şarj sorunu tarih olacak. Bir dakikada yüzde 100 4

Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) dergisinde yayımlanan son araştırmaya göre, Colorado Üniversitesi tarafından keşfedilen yeni bir teknik ile şarj sorunu için önemli bir adım atılacak.

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Telefonların şarj sorunu tarih olacak. Bir dakikada yüzde 100 5

Araştırma sonucunda cep telefonlarının şarjlarının bir dakikadan kısa bir sürede doldurulmasının imkansız olmadığı ortaya çıktı. Yeni yöntem süper kapasitörler ile iyonların daha verimli hareket etmesine dayanıyor.

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Telefonların şarj sorunu tarih olacak. Bir dakikada yüzde 100 6

İyonlar pozitif yüke sahip olan atomlardan oluşuyor ve süper kapasitörler kıza zamanlı şarj döngülerinde enerji depolamak için kullanılır.

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Telefonların şarj sorunu tarih olacak. Bir dakikada yüzde 100 7

Konu hakkında araştırma yapan Ankur Gupta, iyonların hareketlerinin daha verimli hale getirilmesinin enerji depolama salım süreçlerinin hızlandırabileceği keşfedildi:

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Telefonların şarj sorunu tarih olacak. Bir dakikada yüzde 100 8

“Gezegenin geleceğinde enerjinin rolü kritik, kimya mühendisliği bilgilerimi enerji depolama cihazlarını ilerletmek için kullanmaya karar verdim.”

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Telefonların şarj sorunu tarih olacak. Bir dakikada yüzde 100 9

Eğer bu yol hayatımıza girerse şarj sorunu artık sadece mazi olacak. Araştırma sonucunda iyonların nanoskpik gözeneklerdeki hareketlerinin beklenilenden farklı olduğunu ve bu farklılık sonucunda depolama sistemlerinin verimliliğin artırılabileceği de ortaya konuldu.

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