Telegram’a grup mesajlarıyla ilgili yeni özellik

Mesajlaşma uygulaması Telegram’a yeni özellikler geliyor.

Telegram’a grup mesajlarıyla ilgili yeni özellik

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, gelen güncellemeyle birlikte grup mesajlarının okunma zamanının görünmesi, sohbet robotlarında web uygulaması paylaşımı gibi yenilikler kazanıyor. Yeni kanalların ve grupların klasörleri tek bir link ile paylaşılabiliyor.

Diğer taraftan 100 üyeden az gruplarda katılımcılar mesajlarının ne zaman okunduğunu görebilecekler.

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Diğer taraftan sohbet robotları paylaşımı ve çok kullanıcıyı destekleyen web uygulamalarını sohbet içerisinde çalıştırabilecekler.

Yine favori fotoğraflardan özel arka planlar oluşturmak ve bunları farklı sohbetlerde kullanmak da mümkün hale geliyor.

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