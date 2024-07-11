Televizyon başarısı gişeye yansır mı?

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En son Kirli Sepeti’nde Murat karakteriyle rol alan ve diziye veda eden Halil İbrahim Ceyhan, bu kez farklı bir projeyle gündeme geldi. Oyuncu, ilk sinema filmi ‘Son Bilet’in startını verdi. 2 hafta sürecek çekimler, geçtiğimiz günlerde başladı. Film için sakallarını kesip bıyık bırakan Halil İbrahim Ceyhan, yeni imajıyla sosyal medyada da çok konuşuldu. Yakışıklılığı dünya listelerinde tescillenen oyuncu, yeni rolü için değiştirdiği tarzıyla hayranlarının beğenisini kazandı.

Yönetmenliğini Gökhan Arı’nın üstlendiği, senaryosunu Mehmet Ali Tugay ve Taner Şahin’in kaleme aldığı Altayaz Film imzalı ‘Son Bilet’te ayrıca Altan Erkekli, Hamdi Alkan ve Zeynep Alkan gibi isimler rol alacak.

Halil İbrahim Ceyhan, benim de oyunculuğunu beğendiğim isimlerden birisi. Onu ilk kez beyazperdede izleyecek olmak şimdiden heyecanlandırıyor. Bakalım, televizyondaki başarısını sinemada da gösterebilecek mi?

Zara’nın ‘Yine Sen’i

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Zara, yepyeni şarkısı ‘Yine Sen’i Zirve Müzik etiketiyle geçtiğimiz günlerde yayınladı.

Sözleri ve müziği Gökhan Tümkaya’ya ait şarkının aranjesini Elber Tutkuş yaptı. Modern altyapısıyla dikkat çeken şarkı, aşkın en saf hâlini anlatıyor. Cem Erdem’in çektiği ‘Yine Sen’in klibi çok hoş olmuş.

Müzik yorumcusu Zara, kendine has tarzıyla yine harika bir iş çıkarmış. Duygusal bir şarkı olan ‘Yine Sen’i ben beğendim. Dinleyeni bol olsun.

Çıtayı yükseklere taşıyor

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Feyyaz Duman’ı, Kadın dizisindeki oyunculuk performansıyla tanımıştık. Ete kemiğe büründüğü Arif karakteriyle milyonların sevgisini kazanmıştı. Duman, her projesinde oyunculuğunun üzerine koyarak çıtayı hep yükseklere taşıdı.

Son dizisi ‘Yalan’da da hayat verdiği Kadir Karaca rolüyle dikkat çekiyor. Dizide, dediğinden şaşmayan, yürekli ve adil bir adam olarak karşımıza çıkan Feyyaz Duman, tanınmış bir mücevher firmasının sahibi ailenin varisi tüccar olarak izleyici karşısına çıkıyor.

Onu ekranda beğenerek izliyorum. Her rolün hakkını veriyor. Başarısını böyle devam ettirdiği sürece Feyyaz Duman’ı daha çok konuşuruz.