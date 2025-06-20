Televizyon izlemek tarih oluyor

Herkesin farkında olduğu gibi artık televizyon koltuktan kalkmadan zapladığımız kanallardan ibaret değil.

ABD’de bu gerçek rakamlarla da tescillendi.

Nielsen’in Mayıs 2025 verilerine göre, dijital platformlar ilk kez geleneksel televizyonun toplam izlenme oranını geçti. Artık ekran başındakilerin neredeyse yarısı, kablolu yayın ya da ulusal kanallar yerine; YouTube, Netflix, Disney+ gibi dijital platformları izliyorlar.

Klasik anlamda “televizyon izlemek” deyince artık kumanda yerine, telefon veya akıllı televizyonun uygulamalar menüsü akla geliyor. Dijitalin kullanım oranı yüzde 44,8’e çıkmış.

Kablolu yayınla ulusal kanallar yüzde 44,2’de kalmış. Düşünsenize sadece YouTube bile tüm televizyon izlenme süresinin yüzde 12,5’ini alıyor.

Netflix'in yüzde 7,5'lik, Disney+'ın da yüzde 5'lik payı, bu platformların sadece biraz video izleme yeri olmadığını, artık ana yayın mecrası haline geldiğini gösteriyor.

Peki Türkiye’de ne durumdayız?

Bizde de durum farklı değil. Son bir ayda kaç kere akşam haberlerini TV’den izledik? Ya da dizi izlemek için saat 20.00'yi bekledik?

Muhtemelen çok az. Çünkü artık ne izlemek istediğimize biz karar veriyoruz, saatine kanalına göre değil.

YouTube’dan yemek tarifi açıyoruz, Netflix’ten diziye başlıyoruz, çocuk YouTube Kids’te çizgi film izliyor. Evin içinde kumandayı kaybetsek sorun yok, ama Wi-Fi giderse panik başlıyor!

Yeğenlerimizin televizyon kumandasını eline alıp “Netflix neden çıkmıyor bu kumandadan?” dediği çağdayız. Çocuklar için televizyon, kanallardan çok uygulamalarla anlam kazanıyor. Kanal numarası bilmiyorlar ama Netflix profil resmini seçebiliyorlar.

Dijitalleşme süreci teknolojik bir evrimin yanı sıra, kültürel bir değişim de getiriyor. Üstelik gençlerle beraber büyükler de artık bu dünyada.

Anne-babamız dizilerini YouTube’dan takip ediyor, eski bölümleri kaçırmadan izliyorlar.

Türkiye’de hâlâ ciddi bir kesim için televizyon, özellikle ulusal kanallar, birincil kaynak. Haber, eğlence, sohbet oradan geliyor. Bu da demek oluyor ki değişim bizde de başladı ve ABD’deki kadar hızlı değil henüz!

Evet, dijital artık hayatın merkezinde ve geçişin dengeleri zamanla oturacak. Spor sezonları, canlı yayınlar, yerel içerikler derken klasik televizyon kolay kolay ortadan kalkmaz.

Fakat oyunun kuralı değişti. Artık izleyici için pasif olmak bir yana, kontrol tamamen onda. Kumandanın sözü geçtiği günler geride kaldı; yerini algoritmalar aldı.

Kısacası dijital platformlar sadece bir alternatif olmanın ötesinde yeni televizyonun ta kendisi oldular.