TEM Otoyolu'nda seyir halindeki minibüs alev alev yandı

Sancaktepe’de TEM Otoyolu’nda yanmaya başlayan bir minibüs kısa süre içerisinde alev topuna döndü. Minibüsün alev alev yandığı o anlar kameralara yansıdı.

TEM Otoyolu'nda seyir halindeki minibüs alev alev yandı

Sancaktepe TEM Otoyolu’nda saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, İddiaya göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan minibüsten henüz bilinmeyen bir nedenle duman çıkmaya başladı.

Dumanları fark eden minibüs şoförü, aracını emniyet şeridinde durdurdu. Dumanların aleve dönüşmesiyle kısa sürede büyüyen yangın tüm minibüsü sararken çıkan yangından dolayı, TEM Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

MİNİBÜS KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışma neticesinde yangın söndürülürken alev topuna dönen minibüs kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri otoyolda güvenlik önlemi alırken minibüsün alev alev yandığı o anlar kameralara yansıdı.

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