TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza

Kağıthane TEM Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik oluştu.

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza

DHA’nın haberine göre, kaza, TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkinde FSM Köprüsü istikametinde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Arıza yaptığı öne sürülen hafif ticari araç otoyolda durdu. O sırada arkadan gelen 41 H 8448 plakalı otomobil duran araca çarptı. 41 H 8448 plakalı otomobilin sürücüsü kaza sonrası araçtan indi. O sırada arkadan gelen Mesut Geliç yönetimindeki 34 GAF 301 plakalı kargo aracı kazayı fark etmeyerek 41 H 8448 otomobile ve önünde duran sürücüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan sürücü ağır yaralandı. Çarpma sonucu devrilen aracın şoförü ise hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle ankara istikametinde trafik oluştu. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmasının ardından trafik normale döndü.

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