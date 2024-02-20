TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü 1 yaralı

Kaynak: DHA
TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü 1 yaralı
Esenyurt TEM Otoyolu Ankara istikametinde 1 TIR ve 2 aracın karıştığı zincirleme kazada bir kişi hayatını kaybederken bir kişi yaralandı.

Esenyurt’un Akçaburgaz Mahallesi mevkiinde TEM Otoyolu'nda meydana gelen olayda, TIR şoförü Ramazan B. (47) trafik sebebiyle dur kalk yaparak ilerliyordu. Arkasında seyir halinde ilerleyen 34 ECL 785 plakalı otomobilin sürücüsü İ.D. (70), yol bir anda boşalınca hızlandı.

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Sürücü İ.D.’nin kullandığı otomobil önce TIR'a ardından da bariyerlere çarptı. Kaza sebebiyle Ramazan B.’nin TIR'ı durdurdu. O sırada arkadan hızla gelen 34 ZT 3293 plakalı otomobilin sürücü M.S. duramadı ve TIR'a çarptı.

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1 ÖLÜ 1 YARALI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan M.S. olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı İ.D. ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Kaza sebebiyle yolun iki şeridi trafiğe kapatıldı.

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