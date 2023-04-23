Kıraathaneye kurşun yağdırdı: Ölü ve yaralılar var

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, tabanca ile bir kıraathaneyi basan M.D.Ç. (20), aralarında anlaşmazlık olduğu ileri sürülen kişilere kurşun yağdırdı. Olayda, bir kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralandı. Şüphelinin ise olay yerinden bir otomobil ile kaçtığı öğrenildi.

Kıraathaneye kurşun yağdırdı: Ölü ve yaralılar var

Olay, saat 22.30 sıralarında Gümüşpala Mahallesi 7020 sokakta bulunan bir kıraathanede meydana geldi. İddiaya göre, M.D.Ç., husumetlisi olduğu ileri sürülen Mustafa Er (29), A.A. (44), İ.Y. (30), M.Y. (21), E.A. (31) ve Y.Y.' nin (29) kıraathanede olduğunu öğrendi.

Bunun üzerine olay yerine otomobil ile gelen M.D.Ç., belinden çıkarttığı tabancayı kıraathanede oturan kavgalı olduğu kişilere doğrultarak ardı ardına ateş açtı.

36 SUÇ KAYDI

Olayda, Mustafa Er ve A.A. göğsünden, İ.Y. sağ bacağından, M.Y. sağ ayağından, E.A. sağ bacağından, Y.Y. ise sağ ayak bileğine isabet eden kurşunlarla yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Saldırıda göğsünden ağır yaralananlardan Mustafa Er kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, yaralılardan A.Y.' nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

36 suç kaydı olduğu belirtilen Mustafa Er'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, 14 suçtan kaydı bulunan ve olay yerinden otomobil ile kaçtığı öğrenilen şüpheli M.D.Ç.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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