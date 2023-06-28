TEM’de kaza: Aynı otomobilden 8 yaralı

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde otomobil, bir başka otomobile arkadan çarptı. Çarpan otomobilin içinden çıkan 8 yabancı uyruklu kişinin tamamı yaralı halde hastanelere kaldırıldı.

TEM’de kaza: Aynı otomobilden 8 yaralı

İHA

Kaza, TEM Otoyolu Kocaeli geçişi Körfez ilçesi Şirinyalı mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.M. idaresindeki içerisinde 8 kişi bulunan otomobil, sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi neticesinde S.K. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki otomobil de bir süre savrulup yol üzerinde durabildi. Kaza, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilince bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde otomobildeki yaralılar çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Aynı otomobilden çıkan 8 kişi, hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, 8 yaralının tamamının yabancı uyruklu olduğu öğrenildi. Otomobilde ise sürücü S.K., eşi ve oğlu yara almadan kurtuldu. Kaza bölgesinde güvenli geçişlerin sağlanabilmesi adına polis ekipleri, yolu kontrollü olarak tek şeritten verdi.

Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin yolu temizleme çalışmaları ve kazalı araçların çekilmesinin ardından trafik yeniden normal seyrine döndü.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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