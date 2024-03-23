TEM’de trafik polislerine ait araç kaza yaptı

TEM Otoyolu Dilovası Rampası mevki Ankara istikametinde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine, polis aracı kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yaralanan 2 trafik polisi araçta sıkışırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından 2 polis sıkıştıkları araçtan çıkarıldı. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan polisler, daha sonra ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesi ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.