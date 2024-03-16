Temel Karamollaoğlu’ndan çarpıcı açıklamalar

Flash Haber TV’de Adalet ve Demokrasi programıma konuk olan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi ile birleşme olabileceğinin sinyalini verirken Yeniden Refah Partisi ile Erdoğan’ı çok sert şekilde eleştirdi.

-Soru: Saadet ve Gelecek partileri birleşip tek parti olabilir mi?

Karamollaoğlu: Şimdi bunu konuşmak çok erken. Yerel seçimden sonra genel seçime 4 yıl var. O zamana kadar geçen sürede meclis çalışmaları parti faaliyetleri nasıl olacak bunu hepimiz göreceğiz. Buna göre de bir karar verilecek.

Şartlar uygun olduğu takdirde birleşmek mümkün. Birleşmeden herkesin kendi yolunda yürümesi de mümkün.

Şuna dikkat etmemiz icap eder. Bir parti faaliyetini yürütmek özellikle bizim açımızdan bütçeden devlet desteği almadan yürütmek oldukça zor. Çünkü siyaset artık çok masraf gerektiriyor.

Gerek Gelecek, gerek DEVA gerekse Demokrat Parti seçime ayrı ayrı girmediğinden oy oranlarımız belli değil.

-Soru: AKP, Yeniden Refah ve Saadet Partisi hangisi Millî Görüş’ü temsil ediyor?

Karamollaoğlu: Bir defa Adalet ve Kalkınma Partisi’nin olması mümkün değil. Çünkü Erbakan Hoca’ya karşı bir mücadele başlattılar.

AK Parti’nin hiçbir politikası Millî Görüş ile bağdaşmaz ki.

Yeniden Refah ise AK Parti’nin bizim gelişmemizi önlemek için özel olarak ortaya çıkardığı bir parti.

Maalesef ayrıldılar.

AK Parti’yi finansman açısından desteklemek için Giresun SEKA fabrikası vardı.

O fabrikanın satışında bir şeyler yapıldı. Diğer ortaklara verilmeyen pay doğrudan doğruya Yeniden Refah Partisi’nin kurucularına verilmiş oldu. Önceden satışa onay vermediler ama Yeniden Refahlılar ortak olunca satışı yaptılar ama diğer ortaklara da hiçbir ödeme yapmadılar.

Başka yerlerden de parayı buldular benim tereddüdüm yok.

İkinci önemli konu ise Yeniden Refah ismi ve amblemi hukuken kullanılamaz. AK Parti buna izin verdi. Bunun yasaklanacağını düşünüyorum. Devlet içinde otomatik başlatılması gerekir.

Çünkü burada siyasi bir rant devşirmesi var ve AK Parti bunun için kullanıyor.

Eğer Yeniden Refah, AK Parti’ye zarar verecek boyuta gelirse hukuki süreci başlatacaklarını düşünüyorum.

-Soru: HÜDA PAR için ne düşünüyorsunuz?

Karamollaoğlu: Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kendi menfaatine geldiği zaman girmeyeceği kılık yok maalesef.

Bir de şu konu önemli. Yerel seçime gidiyoruz ama tüm Türkiye’de belediye başkan adaylarından çok daha fazla Sayın Cumhurbaşkanının afişlerini görüyorum sanki aday oymuş gibi.

Türkiye’nin geldiği nokta açısından çok büyük önem taşıyor.

Bu seçimlerde iktidar partisinin yenilgiye uğraması ekonomi politikaları açısından çok açık. Vatandaş pazara gittiği zaman sepetini dolduramıyor. İhtiyacı olan gıda maddelerini alamıyor.

Vatandaş suskun ama yaklaşımında önemli bir tavır var. Adaylarımız nereye gitse kucaklıyorlar.

İstanbul adayımız Birol Aydın Bey nereye gitse büyük ilgi ile kucaklanıyor.

Vatandaş konuşamıyor çünkü tam bir korku iklimi var.

Bu nedenle yerel seçimde iktidarın çok büyük şokla karşı karşıya kalacağını zannediyorum.

Çünkü dipten gelen güçlü bir dalga var. Hatta dalganın ötesinde.

İşte bu yüzden Tayyip Bey, yerel seçimlerde kendini ortaya koydu ve bütün gücü ile çalışıyor.

-Soru: Erdoğan final seçimim dedi. Ne düşünüyorsunuz? Ayrıca dip dalga vurursa erken seçim getirir mi?

Karamollaoğlu: Evet erken seçim gelir gündeme. Eğer büyük yenilgi olursa bir yıl içinde erken seçim olur diyorum.

Tayyip Bey ne yaparsa yapsın. Güneş balçıkla sıvanmaz. Çünkü ekonomideki sıkıntı haddi aştı.

Açlık sınırı 18 bin, yoksulluk ise 51 bin lira. Bu rakamlar gerçeklerin üstünün örtülemeyeceğini gösteriyor.

Esas acıklı durum emekliye verdiği rakam. 10 bin lira. Bu sene fitre 130 lira bu ne acıklı durum.

Tayyip Bey ekonominin üzerine bir örtü örterek bunu hiç gündeme getirmeden, et ve ekmek kuyruklarını görmezden gelerek siyasi söylemlerde bulunuyor.