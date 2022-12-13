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Temizlik yaparken sirke kullanılır mı? Bardaklar nasıl parlatılır?

Temizlik yaparken geleneksel yöntemleri de tercih edenler özellikle sirkeyi vileda kovası sularına mutlaka ekliyor. Sirkenin hem bereket getirdiğine hem de temizliğe birebir geldiğini söyleyen kişiler tabak çanakları parlatmak, evi silmek için sık sık sirke kullanıyor. Peki, Temizlik yaparken sirke kullanılır mı? Tabak çanaklar sirke ile parlatılır mı?

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 16:49
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Temizlik yaparken sirke kullanılır mı? Bardaklar nasıl parlatılır?

Temizlik yaparken sirke kullanılır mı? Bardaklar nasıl parlatılır?
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Sirke temizlik yaparken sıkça kullanılan bir ürün olarak tabak çanakları parlatmak için kullanılıyor. Bereket getirildiğine inanılarak kötü enerjiyi temizlemek için sirkeli suyla evi sildiği söylenen pek çok kişi mevcut. Sirkenin temizlikte ne gibi artıları olduğunu sizler için listeledik. Peki, Temizlik yaparken sirke kullanılır mı? Tabak çanaklar sirke ile parlatılır mı?

BARDAKLAR SİRKE İLE NASIL PARLATILIR?

Sık kullanılan ve bulaşık makinelerinde yıkanan cam bardakların bir süre sonra matlaşmasının ardından onları eski parlaklığına kavuşturmak için sirke kullanan çok.

Eğer evinizde parlatılması gereken bir sürü cam malzeme varsa ve bunlar ilk kez parlatma işlemine tabi tutulacaklarsa, önce bunları bir ölçek su ve bir ölçek elma sirkesinden oluşan bir sıvıda bekletmeniz gerekir. Bir süre sonra bu cam bardakları sirkeli sudan çıkarın ve yumuşak bir bez ile bardakları ovun. Böylelikle kalsiyum ve su izleri çıkacaktır.

BARDAKLAR NASIL PARLATILIR?

Diş macunu kullanabilirsiniz

Diş fırçanıza, günlük kullandığınız diş macununu sıkın ve ıslatın. Ardından matlaşan bardağınızın içini ve dışını dairesel hareketler ile güzelce fırçalayın. Bu işlemin ardından bekletmeden bardağınızı ılık su ile durulayın. 

Limon ve tuzla ovun

İkiye böldüğünüz limonu, tuza bandırın. Ardından matlaşan bardakların içini ve dışını kuvvetli bir şekilde ovun. En son ılık sudan geçirin ve bu kadar!

Bulaşık makinesi ayarına dikkat edin

Tabii ki, bardakların temizlenmesinin ardından yeniden matlaşmasını önlemenin de bazı yolları var. Örneğin sert ya da kireçli suyunuz varsa bardakta iz kalacaktır ve bunu bulaşık makinesinde kurutmanız bu kalıntıların adeta 'pişmesi'ne neden olacaktır. Bu nedenle bulaşık makinenizde kurutma seçeneğini 'üflemeli kurutma'ya ayarlamalısınız.

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