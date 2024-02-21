Temriye uyuz ve yaraların tedavisinde kullanılan ot ortaya çıktı

Cemile Balcı
Temriye uyuz ve yaraların tedavisinde kullanılan ot ortaya çıktı
İnsanların korkulu rüyası olan temriye uyuz ve yaraların tedavisinde kullanılan sarımsak otu ortaya çıktı.

Doğanın bize sunduğu şifalı bitkileri keşfederken, sağlıklı beslenmenin önemi de artıyor.

Sarımsak otu, temriye uyuz ve yaraların tedavisinde kullanılan bir bitki olarak dikkat çekiyor.

Sarımsak otu, turpgiller familyasına ait, dik saplı ve küçük beyaz çiçekli bir bitkidir. Kırıldığında sarımsak kokusu yayılır. Neredeyse her yerde yetişebilir.

Faydaları…

Temriye uyuz ve yaraların iyileşmesine yardımcı olur.

Uyuz nedir?

Uyuz, cildin üst katmanına yerleşen ve deriyi istila eden sarcoptes scabiei adlı çok küçük bir böceğin neden olduğu, bulaşıcı ve kaşıntılı bir cilt hastalığıdır. Akarlar, deride yuva yaptıkları yerde çoğalarak yumurta bırakırlar.

Uyuzun en belirgin işareti kaşıntı ve döküntüdür. Bu işaretler, parmak araları, bilekler, dirsekler, koltuk altları, meme uçları, genital bölge ve kalça gibi kıvrımlı alanlarda daha sık görülür.

İlgili Haberler
Yanıkların sebep olduğu sancıları kesiyor. Şifa saçan otun faydaları saymakla bitmiyor
Öksürük bronşit ve astımda faydalıdır. Şifa saçan otun faydaları göz doldurdu
Uyumadan önce yenen dereotunun mucize faydaları ortaya çıkıyor
Altınbaşak otunun faydaları nelerdir
Son Haberler
Survıvor'da kameraya fena yakalandı Magazin
Survıvor'da kameraya fena yakalandı
Adana'da 100 kilo 700 gram esrar ele geçirildi Yerel Haberler
Adana'da 100 kilo 700 gram esrar ele geçirildi
Murat Kurum elindeki son anket sonucunu açıkladı Siyaset
Murat Kurum elindeki son anket sonucunu açıkladı
Nasırların sökülmesinde kullanılan ot ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Nasırların sökülmesinde kullanılan ot ortaya çıktı
Şoför haberi alınca otobüsü durdurup göbek attı Gündem
Şoför haberi alınca otobüsü durdurup göbek attı
Vergi rekortmenleri açıklandı. O ilde bakın ilk sırada kim var Ekonomi
Vergi rekortmenleri açıklandı. O ilde bakın ilk sırada kim var
Muslera'nın yeni takımını duyurdular. Galatasaray taraftarı çıldıracak Spor
Muslera'nın yeni takımını duyurdular. Galatasaray taraftarı çıldıracak