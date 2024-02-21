Temriye uyuz ve yaraların tedavisinde kullanılan ot ortaya çıktı

Doğanın bize sunduğu şifalı bitkileri keşfederken, sağlıklı beslenmenin önemi de artıyor.

Sarımsak otu, temriye uyuz ve yaraların tedavisinde kullanılan bir bitki olarak dikkat çekiyor.

Sarımsak otu, turpgiller familyasına ait, dik saplı ve küçük beyaz çiçekli bir bitkidir. Kırıldığında sarımsak kokusu yayılır. Neredeyse her yerde yetişebilir.

Faydaları…

Temriye uyuz ve yaraların iyileşmesine yardımcı olur.

Uyuz nedir?

Uyuz, cildin üst katmanına yerleşen ve deriyi istila eden sarcoptes scabiei adlı çok küçük bir böceğin neden olduğu, bulaşıcı ve kaşıntılı bir cilt hastalığıdır. Akarlar, deride yuva yaptıkları yerde çoğalarak yumurta bırakırlar.

Uyuzun en belirgin işareti kaşıntı ve döküntüdür. Bu işaretler, parmak araları, bilekler, dirsekler, koltuk altları, meme uçları, genital bölge ve kalça gibi kıvrımlı alanlarda daha sık görülür.