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Fenerbahçe Panathinaikos'u ezdi geçti

Sarı - Lacivertliler Euroleague'de evinde Yunan temsilcisini farklı mağlup etti.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 22:30
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Temsilcimiz Fenerbahçe BEKO Yunan ekibine 30 sayı fark attı

Fenerbahçe Panathinaikos'u ezdi geçti
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Euroleague'deki temsilcimiz Fenerbahçe fırtına gibi.

Sarı - Lacivertliler Yunan temsilcisi Panathinaikos'u 107-77 mağlup etti.

Fenerbahçe, bu galibiyetle 8. haftada 7. kez kazandı.

Turkish Airines EuroLeague'de 8. hafta heyecanı yaşanıyor. Temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, lider girdiği haftada Yunan ekibi Panathinaikos'u ağırladı. Karşılaşmayı Sreten Radovic (Hırvatistan), Mehdi Difallah (Fransa) ve Carlos Cortes (İspanya) hakem üçlüsü yönetti.

10 Kasım Perşembe günü konuk ettiği Kızılyıldız’ı 93-79 yenmeyi başaran Kanarya'da Johnathan Motley 25 sayı ve 10 ribaunt ile yıldızlaşırken Melih Mahmutoğlu da 20 sayıyla EuroLeague’de kariyer rekorunu kırmıştı.

Rahat geçen Kızılyıldız maçı sonrası Yunan ekibini konuk eden Dimitris Itoudis'in öğrencileri, taraftarı önünde kazanmayı başardı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçı 107-77 kazanan Sarı Lacivertliler, 8. maçında 7. galibiyetini alarak zirvedeki yerini korudu.

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