Fenerbahçe Beko Madrid'e kayıp

THY EuroLeague'in 11. haftasında Fenerbahçe Beko ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Temsilcimiz mücadeleyi 85-71'lik skorla kaybetti.
Bu mağlubiyetle beraber Fenerbahçe Beko'nun THY EuroLeague'deki 4 maçlık galibiyet serisi de sona erdi.
İŞTE ÇEYREK SONUÇLARI:
1. Çeyrek: Fenerbahçe Beko 16-25 Real Madrid
2. Çeyrek: Fenerbahçe Beko 34-46 Real Madrid
3. Çeyrek: Fenerbahçe Beko 54-68 Real Madrid
4. Çeyrek: Fenerbahçe Beko 71-85 Real Madrid
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 12. haftasında Alman ekibi Alba Berlin'in konuğu olacak.
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