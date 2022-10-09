Sıra dışı maçta Fenerbahçe'nin Karagümrük'ü nasıl yendiğini Fatih Saboviç açıkladı

FATİH SABOVİÇ / Yeniçağ

Kadıköy'de nefesleri kesen maçta sahadan galip ayrılan takım olmaması mucize gibiydi. "Fenerbahçe ve Karagümrük; defalarca öne geçtikleri, geri düştükleri ve eşitliği yakaladıkları mücadele bitiminde 1'er puanı paylaşacaklar" denilirken 90+5'te Batshuayi son sözü söyledi ve Jesus'un öğrencileri zafere ulaştı.

5-4

Fenerbahçe için UEFA Avrupa Ligi'nde alınan AEK Larnaca galibiyetinin ardından ligdeki ritmi değiştirmenin, Beşiktaş beraberliği sonrası yeniden vites artırmanın maçıydı. Andrea Pirlo liderliğindeki Fatih Karagümrük ise artık bir çıkış yakalamak istiyordu Kadıköy'e gelirken...

Sarı lacivertli ekibin baskılı futbolla başladığı 90 dakikada, ilk 10 dakika tamamlanmadan Crespo çok zeki bir şekilde uzaktan yaptığı vuruşla Karagümrük kalecisi Viviano'yu avladı: 1-0.

ANLIK KONSANTRASYON KAYBI...

Öne geçmenin getirdiği rehavete çabuk kapılan Jorge Jesus'un öğrencileri; atağa kalkarken kaptırdığı toplar ve kademe hataları sebebiyle 16. dakikada Borini'nin ustaca kontrolü ile vuruşu sonrası topu ağlarında görünce skor eşitlendi. Fenerbahçe kalecisi Altay ve Viviano'nun anlık konsantrasyon eksikleri sadece maçın başında değil ilerleyen anlarında da ciddi bir faktör olacaktı.

Fenerbahçe taraftarının yarattığı muhteşem atmosfer, sarı lacivertli takımın mücadeleye farklı bir ritmle başlamasına yol açmıştı.

VALENCIA'DAN MUHTEŞEM ŞOV!

Taraftarından aldığı özgüveni, kolektif şekilde futboluna yansıtan Fenerbahçe; hırsı, isteği, mücadele gücüyle dikkat çekse de 24. dakikada Kouassi'nin golünü önleyemedi ve Karagümrük 2-1 üstünlüğü yakaladı.

'Hızlı cevaplar'ın maçında Valencia, 28'de Viviano'yu müthiş bir kafa vuruşuyla avladı: 2-2. Yine dakikalar 45'i gösterirken Valencia gole yaklaştı ancak direk izin vermedi.

SZALAI ÖNCE ÜZDÜ SONRA GÜLDÜRDÜ

Tempolu maçta ilk yarının ardından ikinci yarı sakin başladı. Fenerbahçe saha ve oyunun hakim gibi gözükse de Attila Szalai'nin hataları önce kâbus yaşatacaktı. Eski Fenerbahçeli Caner Erkin, 60. dakikada penaltıya sebep oldu ve Valencia ağları sarsarak sarı lacivertlileri tekrar üstünlüğe götürdü: 3-2.

Hemen cevap veren Karagümrük, 66'da penaltıdan Borini ile bir kez daha kaçan Fenerbahçe'yi kovaladı! Skor 3-3 oldu.

ENNER VALENCIA'DAN HAT-TRICK!

Sezon başında Dinamo Kiev maçında kaçırdığı penaltı ile akıllarda kalan Valencia, nazire yaparcasına bu kez de 73'te ikinci penaltı golünü bulup, skoru 4-3 yapıp, kendi adına da hat-trick'e imza attı.

8 maçtaki gol sayısını 10'a çıkaran Valencia, neredeyse kariyerinin zirvesinde olduğu dönemlerde yaptığından daha iyi bir başlangıç gerçekleştirdi.

MAÇIN EN KRİTİK PASINI ATTI

Bu dakikadan sonra maçın kader adamlarından ikisi kötü oyunu nedeniyle eleştirilen Szalai ve oyuna sonradan giren Batshuayi olacaktı. Karagümrük, 84'te yine Attila Szalai'nin hatası sonrası Burak'la fileleri sarstı: 4-4. Son anların adamı olarak dikkat çeken ve Fenerbahçe'de bambaşka bir çehreye bürünen Batshuayi, 90+5'te Attila Szalai'nin 60 metrelik pasıyla başlayan atakta son sözü söyledi: 5-4.

Tam 9 gol, tempolu ve kaliteli futbol eşliğinde izlediğimiz düellodan Fenerbahçe galip çıkmayı bildi.