Tenisçi Dirseği neden olur

TENİSÇİ DİRSEĞİ KİMLERDE GÖRÜLÜR?

İnsan vücudunda el bileğini geriye doğru çeken kasların başlangıç noktası, lateral epikondil olarak bilinen bölgedir. Tıbbi adı lateral epikondilit olan tenisçi dirseği, tekrarlayan zorlanmalar nedeniyle bu bölgedeki kas kemik bileşkesinde meydana gelen ufak yırtıklar ve dejenerasyon sonucunda oluşur. El ve el bileğinin aşırı kullanılması, ön kol kaslarının gerilmesine neden olur ve bu durumda tenisçi dirseği kendini gösterir.

Adından da anlaşılacağı gibi raket sporları ile uğraşan sporcularda sıkça görülen bu hastalık, masa başı işlerde kol kaslarını zorlayan meslek gruplarına mensup bireylerde de görülebilir. Günde iki saati aşkın el bileğini zorlayacak hareketler yaptığınız takdirde, tenisçi dirseği rahatsızlığının baş gösterme olasılığı artmaktadır. Tenisçi dirseğinin sıkça görüldüğü meslek grubundan şunları örnek gösterebiliriz:

Tenisçi dirseğinin en sık görüldüğü yaş aralığı ise 30-50 yaş grubudur.

Tesisatçılar,

Boyacılar,

Marangozlar,

Hatta çok yoğun bir şekilde ev işi yapan ev hanımlarında da sıkça görülebilir.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Tenisçi dirseğinin en önemli bulgusu, dirseğin dış tarafında ağrı meydana gelmesidir. Bu ağrı, dirseğin dış kenarındaki kemik çıkıntı üzerinde bulunur ve ön kola doğru yayılır. Örneğin, ağır bir çaydanlık veya bir sürahi kaldırırken bu ağrıyı dirseğinizde hissedebilirsiniz. Bunun haricinde, görülebilecek tenisçi dirseği belirtilerini ise şu şekilde sıralayabiliriz:

Dirseğin dış kenarında hassasiyet ve ağrı,

Ağır bir eşya kaldırıldığında dirseğinizin ağrıması,

El ve bilek kaldırılırken veya gerilirken ağrı meydana gelmesi,

Bir obje tuttuğunuzda, elinizi yumruk şeklinde sıktığınızda veya kapı kolu çevirdiğinizde ağrı olması.

Tenisçi dirseği söz konusu olduğunda ağrı oldukça yaygın olarak görülür. El bileğini dirence karşı geriye doğru kaldırdığınız takdirde, bu ağrının şiddeti giderek artar. Önceleri düşük şiddetli olan bu ağrı, zorlayıcı hareketleri devam ettirdiğiniz sürece şiddetlenir. Ağrı ile beraber kol kaslarında da kuvvetsizlik meydana gelebilir.

TENİSÇİ DİRSEĞİ EGZERSİZLERİ

Evde uygulayabileceğiniz tenisçi dirseği egzersizlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Bilek Hareketi:

Dirsek, omuz ve el bileği aynı hizada olmak üzere, el bilekten 90 derece yukarıda olacak şekilde duvara bastırın. Bu egzersizi 10 kez tekrar edin ve 3 set uygulayın.

Ön Kol Hareketi:

Dirsek 90 derece bükülü yanda dururken, avuç içini yukarıya çevirin. Tam 5 saniye bu şekilde bekleyin ve avuç içini tekrardan aşağıya çevirin. Bu vaziyette de 5 saniye bekleyin. Egzersizin ilk adımında olduğu gibi bunu da 10 tekrar edin ve 3 set uygulayın.

Dirsek Hareketi:

Avucunuzun iç tarafı omzunuza değecek şekilde dirseğinizi hareket ettirin. Ardından tekrar eski haline getirin. Tıpkı birinci ve ikinci egzersizde olduğu gibi bu egzersizi de 10 kez tekrar edin ve 3 set uygulayın.

Bilek Kuvvetlendirme Hareketleri

Bilek ekstansiyonu: Avuç içiniz aşağı tarafa bakacak şekilde bir çekiç ya da konserve kutusu tutun. Bu ağırlığı yavaşça kaldırın ve yeniden eski konumuna getirin. Bu bilek egzersizini 10 kez tekrar edin ve 3 set uygulayın.

Bilek fleksiyonu: Ortalama 750 gr-1 kg. arası ağırlıkta bir nesneyi avuç içiniz yukarı bakacak şekilde tutun.

Pronasyon ve Supinasyon:

Dirsek 90 derecelik açıdayken bir çekiç sapı veya konserve kutusunu elinizde tutun. Bileğinizi yavaşça aşağı ve yukarı yönde çevirin. Bu egzersizi de 10 kez tekrar edin ve 3 set uygulayın.

TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle, kişide şikâyete yol açan ağrı geçinceye kadar her seferinde 20-30 dakika kadar olmak üzere, 3-4 saatte bir dirseğe buz uygulaması yapılmalıdır. Lateral epikondilit tedavisi yapılırken, fizik tedavi uzmanı tarafından tavsiye edilen egzersizler düzenli bir şekilde uygulanmalıdır. Ancak unutulmamalıdır ki, bu süreçte fizyoterapist tarafından önerilen kol egzersizleri kadar, kolu dinlendirmek de önemlidir. Tenisçi dirseği tedavisinin yürütüldüğü bu süreçte, kol kaslarının yorulmaması için tenisçi dirseği ortezi olarak bilinen epikondilit bandı (epikondilit ortezi) kullanılmalıdır.

TEDAVİ EDİLMEZSE NE OLUR?

Hasar oluşumunun ardından gerekli tedavi yapılmazsa, kas ve tendonlarda kronik enflamasyon ve laksite oluşur. 4-6 hafta sonra, dejenerasyona bağlı olarak kronik ağrı gelişir.

CERRAHİ TEDAVİ YAPILIR MI?

Tenisçi dirseğinden muzdarip hastaların %85’i cerrahi olmayan tedavi yöntemleriyle iyileşir. Ancak en az altı ay boyunca yapılan tıbbi tedavi ve enjeksiyonlar etki etmiyorsa ve hastanın şikâyetlerinde düzelme olmuyorsa, cerrahi tedavi kaçınılmaz hale gelmektedir. Cerrahi tedavi söz konusu olduğunda, ilk olarak ağrılı bölgede dejenere olmuş bir şekilde bulunan tendonun yapışma yerinden ayrılması sağlanır. Ardından hastalıklı bölge temizlenir ve yeniden dikim işlemiyle tendon eski durumuna kavuşur. Cerrahi tedavi sonrasında, bazı hastalar için bir süre kolu hareketsiz bırakacak biçimde alçı uygulanabilir.