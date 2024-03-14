Teoman’ın konserini en önde izlemek isteyenler birbirleriyle yarıştı. Yazık bu gençlere

Kaynak: İHA
Teoman’ın konserini en önde izlemek isteyenler birbirleriyle yarıştı. Yazık bu gençlere
Türk Rock Müziği sanatçısı Teoman, Eskişehir'de konser verdi. Sanatçıyı dinlemek isteyen gençler kapıların açılmasıyla son sürat koşmaya başladı. Teoman'ı en önden izlemek için var güçleriyle koşan gençleri görenler "Yazık bunlara" dedi.

Eskişehir’de düzenlenen Teoman konserinde kapıların açılmasıyla ön sıralarda yer kapmak için koşan yüzlerce kişinin videosu görenleri hayrete düşürdü.

Geçtiğimiz cumartesi günü Eskişehir’de düzenlenen konser organizasyonunda ünlü sanatçı Teoman sahne aldı. Saat 18.00’de kapıları açılan konser alanına giren yüzlerce kişi, sevdiği sanatçıyı en önden görmek için adeta birbiriyle yarıştı.

Konser alanının girişinden sahne önüne kadar 100 metre koşucuları gibi depar atan gençlerin bu anları izleyenleri hayrete düşürdü.

Bu durumu gören bir vatandaş "Yazık bu gençlere. Bir konser için birbirlerini ezerek yer kapma yarışına girmişler" yorumunu yaptı.

Konserde yüzlerce kişi, keyifli dakikalar geçirdi.

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