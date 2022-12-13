Burak Özçivit, Kevin Spacey hakkında gerekeni hemen yaptı. Paylaşımlarını sosyal medyadan kaldırdı

Burak Özçivit, geçen günlerde gittiği Katar’da Amerikalı oyuncu Kevin Spacey ile bir araya geldi. Fotoğrafları da Instagram hesabından yayınladı.

Özçivit’in hayranları, Spacey hakkında çıkan cinsel saldırı suçlamalarını hatırlatarak buluşmaya tepki gösterdi.

Tepkiler üzerine Kevin Spacey ile olan fotoğraflarını silen Burak Özçivit, Instagram hesabından da bir açıklama yaptı.

Özçivit, “Bu kadar hassas ve üzücü bir konuyu sonradan öğrendim. Bunun derin üzüntüsünü yaşamaktayım ve bununla ilgili gerekeni hemen yaptım. Bu konunun kesinlikle karşısında olduğumu belirtmek istiyorum. Bu hassasiyet bugüne kadar böyleydi, bundan sonra da böyle olacak” ifadelerini kullandı.

DAVALARI DEVAM EDİYOR

2017 yılından beri Amerika ve İngiltere’de 30’dan fazla erkek, Kevin Spacey’in tacizine uğradığı iddiasıyla şikayetçi olmuştu.

Dizi ve film anlaşmaları iptal edilen Spacey’nin davaları devam ediyor.