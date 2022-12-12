Cinsel istismar suçuyla yargılanan Kevin Spacey ile Katar'da buluşan Burak Özçivit'e tepki yağıyor: Bu insanla aynı karede olmanız utanç verici...

Oynadığı ı dizilerdeki başarısıyla ünü ülke dışına çıkan oyuncu Burak Özçivit, Adelali Binali'nin davetlisi olarak gittiği Katar'da dünyaca ünlü Oscar ödüllü oyuncu Kevin Spacey ile buluşup maç izlemişlerdi..

Burak Özçivit, o buluşmadan kareleri de sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

TACİZLE SUÇLANAN OYUNCUYLA BİR ARAYA GELDİ

Özçivit, aralarında çocuğun da bulunduğu birçok cinsel istismar suçuyla yargılanan Kevin Spacey ile bir araya gelerek maç izledi. O anları 22,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan oyuncuya eşi Fahriye Evcen'den de kalp emojili yorum gecikmedi.

TEPKİ YAĞIYOR

Cinsel istismar suçuyla yargılanan Spacey ile gülerek pozlar veren Burak Özçivit, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken tepkiler de beraberinde geldi. Oyuncu için "Bu insanla aynı karede olmanız utanç verici" yorumları yapıldı.