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Burak Özçivit'ten baba oğul saati. Fahriye yorumsuz bırakmadı

Burak Özçivit oğlu Karan'la baba oğul saati yaşadı, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Eşi Fahriye bu paylaşıma yorum yapmaktan geri durmadı.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 00:17
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Bebek bekleyen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinden keyifli paylaşım

Burak Özçivit'ten baba oğul saati. Fahriye yorumsuz bırakmadı
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Kısa bir süre önce Katar'a giden ve burada adı kadına şiddet ve cinsel istismar haberleriyle gündeme gelen Kevin Spacey ile verdiği pozlarla gündem olan Burak Özçivit, paylaşılan pozlardan dolayı özür dilemiş ve böylesi bir duruma destek vermek gibi bir düşüncesinin asla mümkün olmadığını söylemişti.

Gittiği yerlerde hayranlarının büyük ilgisiyle karşılaşan Burak Özçivit bu defa ailesiyle birlikte geçirdiği keyifli vakitlere dair bir paylaşımda bulundu.

Şimdilerde ikinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan ikiliden Burak Özçivit, 3 yaşındaki oğlu Karan'la eğlenirken çekilmiş karelerini Instagram hesabından "Burada da bir Cankuşu" notuyla paylaştı.

Fahriye Evcen de kocasının yaptığı bu paylaşıma kayıtsız kalmadı ve "Aşklarım" notunu düştü.

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