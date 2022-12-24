Burak Özçivit'ten baba oğul saati. Fahriye yorumsuz bırakmadı

Kısa bir süre önce Katar'a giden ve burada adı kadına şiddet ve cinsel istismar haberleriyle gündeme gelen Kevin Spacey ile verdiği pozlarla gündem olan Burak Özçivit, paylaşılan pozlardan dolayı özür dilemiş ve böylesi bir duruma destek vermek gibi bir düşüncesinin asla mümkün olmadığını söylemişti.

Gittiği yerlerde hayranlarının büyük ilgisiyle karşılaşan Burak Özçivit bu defa ailesiyle birlikte geçirdiği keyifli vakitlere dair bir paylaşımda bulundu.

Şimdilerde ikinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan ikiliden Burak Özçivit, 3 yaşındaki oğlu Karan'la eğlenirken çekilmiş karelerini Instagram hesabından "Burada da bir Cankuşu" notuyla paylaştı.

Fahriye Evcen de kocasının yaptığı bu paylaşıma kayıtsız kalmadı ve "Aşklarım" notunu düştü.