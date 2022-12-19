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Katar'da Burak Özçivit izdihamı. Az kalsın ezilecekti

Dünya Kupası finalini izlemek için Katar'a giden Burak Özçivit'i görmek isteyen hayranları izdiham yarattı. Ünlü oyuncu, hayranlarının arasından korumalarla zor geçti.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 12:16
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Katar'da Dünya Kupası finalini izlemeye giden Burak Özçivit'in hayranları büyük bir izdihama neden oldu.

Katar'da Burak Özçivit izdihamı. Az kalsın ezilecekti
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Geçtiğimiz günlerde taciz suçlamasıyla gündeme gelen dünyaca ünlü oyuncu Kevin Spacey ile bir araya gelerek paylaşım yaptığı için tepki çeken Burak Özçivit, Katar'da Dünya Kupası finalini izledi. Rol aldığı projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren Özçivit, Katar'da hayranları tarafından karşılandı.

Hayranları tarafından büyük  ilgi gören Burak Özçivit, izdiham yarattı. Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarıyla bir araya izdiham yüzünden gelemeyen Özçivit, korumalar eşliğinde uzaklaştırıldı. Yürümekte zorlanan Özçivit'in paniği ise yüzüne yansıdı. Instagram'da 22,5 milyon takipçisi bulunan Özçivit, o anları Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

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