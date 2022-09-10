10 Eylül 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 24°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • İbrahim Karagül iki buçuk milyon İzmirliyi Yunan yaptı. Tepkiler yağınca paylaşımı kaldırdı

İbrahim Karagül iki buçuk milyon İzmirliyi Yunan yaptı. Tepkiler yağınca paylaşımı kaldırdı

Geçtiğimiz günlerde Yeni Şafak’tan kovulan yandaş kalem İbrahim Karagül, İzmir’in kurtuluşu kutlamaları için toplanan milyonlarca Türk'ü, Yunan ilan etti. Karagül, tepkileri ardından skandal paylaşımı sildi.

Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 13:42
Takip Et

Tepkiler yağınca paylaşımı kaldırdı. İbrahim Karagül iki buçuk milyon İzmirliyi Yunan yaptı

İbrahim Karagül iki buçuk milyon İzmirliyi Yunan yaptı. Tepkiler yağınca paylaşımı kaldırdı
+
Aa
-

İktidara yakın Yeni Şafak’tan kovulan İbrahim Karagül, skandal bir paylaşımda bulundu.

İzmir’de işgalci Yunan askerlerinin denize dökülmesi ve İzmir’in kurtuluşu için toplanan milyonlarca Türk'e hakaret eden İbrahim Karagül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Sanırsınız Yunan İzmir’e geri döndü" ifadelerini kullandı.

Gelen tepkilerin ardından yaptığı paylaşımı silen Karagül, arşive takıldı.

Skandal paylaşımı sosyal medyada paylaşılırken tepkiler çığ gibi büyüdü.

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde İzmir'de dün gerçekleştirilen Tarkan konseri adeta dünyayı salladı. 9 Eylül İzmir'in düşman işgalinden kurtarılmasının yıl dönümünde Gündoğdu meydanında düzenlenen konsere 2 milyonun üzerinde insan katıldı.

Tarkan'ın 9 Eylül konseri açık havada verilen en kalabalık ilk 5 konser arasına da girdi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Hoca
10.09.2022 13:58
İbrahim efendi, o kurtuluş kutlamaları için toplananlarla gurur duyman gerekirken, sen de mi ** keşke Yunan kazansaydı**diyenlerdensin? Rekabet olur da düşmanlık olmamalı.  
 
Sedat
10.09.2022 13:58
Neyzen Tevfik ışıklar içinde uyu çok haklıymışsın. Bunlar toplumu bölmek için ellerinden geleni yapıyorlar lakin başaramayacaklar.  
 
MİKO
10.09.2022 13:57
Kafa arızalı. Konuşun.Konuşun. Aırlığınızı herkes görsün.Yoksa sizden kurtulmak çok zor.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yunanlılar çok ağır cevap vermişti. Fatih Portakal Yunanlıların verdiği cevaba sessiz kalan iktidara verdi veriştirdi
1
﻿Yunanlılar çok ağır cevap vermişti. Fatih Portakal Yunanlıların verdiği cevaba sessiz kalan iktidara verdi veriştirdi
﻿Tarkan İzmir marşını söylerken sahneye seyirci atladı. Güvenlikler bir anda yere indirdiler
2
﻿Tarkan İzmir marşını söylerken sahneye seyirci atladı. Güvenlikler bir anda yere indirdiler
﻿Tarkan konseri İzmir'den canlı yayın
3
﻿Tarkan konseri İzmir'den canlı yayın
﻿İYİ Partili Uğur Poyraz canlı yayınında açıkladı. CHP ile şu an ittifak değiliz!
4
﻿İYİ Partili Uğur Poyraz canlı yayınında açıkladı. CHP ile şu an ittifak değiliz!
﻿Bu kadını dinlemeden oy kullanmayın. Ekonomik krizden nasıl kolayca çıkılacağını açıkladı
5
﻿Bu kadını dinlemeden oy kullanmayın. Ekonomik krizden nasıl kolayca çıkılacağını açıkladı
﻿İşte Abdullah Avcı gerçeği: İçerde Avcı, Avrupa'da çantada keklik! 
6
﻿İşte Abdullah Avcı gerçeği: İçerde Avcı, Avrupa'da çantada keklik! 
﻿AKP Gençlik Kolları'nın büyük yalanı: Binlerce yaralı, sayısı belli olmayacak kadar da ölü var. Bu halkı galeyana getirmek değil mi?
7
﻿AKP Gençlik Kolları'nın büyük yalanı: Binlerce yaralı, sayısı belli olmayacak kadar da ölü var. Bu halkı galeyana getirmek değil mi?
﻿Taksim’de alacak verecek tartışması:1'i ağır 2 yaralı
﻿Taksim’de alacak verecek tartışması:1'i ağır 2 yaralı
﻿Taksim’de alacak verecek tartışması:1'i ağır 2 yaralı
﻿Bursa Yenişehir SYDV işçi alacak
﻿Bursa Yenişehir SYDV işçi alacak
﻿Bursa Yenişehir SYDV işçi alacak
﻿Böylesi görülmedi! 11 kişi yıldırım isabet sonucu öldü
﻿Böylesi görülmedi! 11 kişi yıldırım isabet sonucu öldü
﻿Böylesi görülmedi! 11 kişi yıldırım isabet sonucu öldü
﻿Elektrikli scooter ölüm saçıyor. Uzmanlar uyardı
﻿Elektrikli scooter ölüm saçıyor. Uzmanlar uyardı
﻿Elektrikli scooter ölüm saçıyor. Uzmanlar uyardı
﻿Dursun Özbek MHK Başkanı Çelik'e resmen hesap sordu, ortalık buz gibi oldu 
﻿Dursun Özbek MHK Başkanı Çelik'e resmen hesap sordu, ortalık buz gibi oldu 
﻿Dursun Özbek MHK Başkanı Çelik'e resmen hesap sordu, ortalık buz gibi oldu 
﻿Sörf tahtasında bakın ne çıktı. Jandarmadan kaçamadılar
﻿Sörf tahtasında bakın ne çıktı. Jandarmadan kaçamadılar
﻿Sörf tahtasında bakın ne çıktı. Jandarmadan kaçamadılar
﻿Bartın Ulubel İmar işçi alacak
﻿Bartın Ulubel İmar işçi alacak
﻿Bartın Ulubel İmar işçi alacak
﻿64 yaşındaki işçi öldü 
﻿64 yaşındaki işçi öldü 
﻿64 yaşındaki işçi öldü 
﻿Sancaktepe'de halı silkeleme cinayeti. Baba yaralandı oğlu öldü
﻿Sancaktepe'de halı silkeleme cinayeti. Baba yaralandı oğlu öldü
﻿Sancaktepe'de halı silkeleme cinayeti. Baba yaralandı oğlu öldü
﻿Metrobüs kazazedeleri o anları böyle anlattı
﻿Metrobüs kazazedeleri o anları böyle anlattı
﻿Metrobüs kazazedeleri o anları böyle anlattı
﻿İntiharı tetikliyor. En çok kadınlarda görülüyor. Uzmanından korkutan uyarı
﻿İntiharı tetikliyor. En çok kadınlarda görülüyor. Uzmanından korkutan uyarı
﻿İntiharı tetikliyor. En çok kadınlarda görülüyor. Uzmanından korkutan uyarı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.