İbrahim Karagül iki buçuk milyon İzmirliyi Yunan yaptı. Tepkiler yağınca paylaşımı kaldırdı

İktidara yakın Yeni Şafak’tan kovulan İbrahim Karagül, skandal bir paylaşımda bulundu.
İzmir’de işgalci Yunan askerlerinin denize dökülmesi ve İzmir’in kurtuluşu için toplanan milyonlarca Türk'e hakaret eden İbrahim Karagül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Sanırsınız Yunan İzmir’e geri döndü" ifadelerini kullandı.
Gelen tepkilerin ardından yaptığı paylaşımı silen Karagül, arşive takıldı.
Skandal paylaşımı sosyal medyada paylaşılırken tepkiler çığ gibi büyüdü.
Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde İzmir'de dün gerçekleştirilen Tarkan konseri adeta dünyayı salladı. 9 Eylül İzmir'in düşman işgalinden kurtarılmasının yıl dönümünde Gündoğdu meydanında düzenlenen konsere 2 milyonun üzerinde insan katıldı.
Tarkan'ın 9 Eylül konseri açık havada verilen en kalabalık ilk 5 konser arasına da girdi.
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