'Keşke Yunan kazansaydı' diyenler çatlayacak. Tam 100 yıl önce bu sabah Yüzbaşı Şerafettin, Teğmen Hamdi ve Teğmen Ali Rıza Türk bayrağını çektiler

Türkiye Cumhuriyeti’ne giden yolda önemli bir mihenk taşı olan 9 Eylül İzmir’in kurtuluşunun üstünden tam 100 yıl geçti…



“Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa, adın yazılacak mücevher taşa” sloganlarıyla tam 100 yıl önce bu sabah, İzmir Hükümet Konağı'na Yüzbaşı Şerafettin, Teğmen Hamdi ve Teğmen Ali Rıza, Türk bayrağını göndere çektiler.



Bu kutlu gün bir ulusun kaderini değiştiren dönemecin önemli bir noktasını temsil ederken “9 Eylül”, 1923 yılından bu yana her yıl coşkuyla kutlanıyor.

“İZMİR'İN KURTULUŞU 9 EYLÜL, KİM DEMİŞ, NE MÜNASEBET”

İzmir’de “9 Eylül” kutlanırken, akıllara eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın geçtiğimiz günlerde sarf ettiği sözler geldi.



Şehirlerin kurtuluş günlerine “kesinlikle karşı” olduğunu belirterek tepki toplayan Kahraman, “2 Mart'ta Rize kurtulmuş, kim diyor? Yok Erzurum şu Mart'ta. Şehirlerin düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla kutlama yapılmaz. 'Ben esirdim, esaretim bitti, ben köleydim' diye ikrarda bulunulmaz. Bu küçüklük kompleksi verir, bu yanlıştır, böyle şey olmaz. Fetihler kutlanır. Tarihi zengin ve engin bir milletiz biz. Biz köklü bir devletiz. Zaferlerle dolu bizim tarihimiz. İstanbul'un kurtuluşu 6 Ekim, kim demiş? İzmir'in kurtuluşu 9 Eylül, kim demiş? Ne münasebet. Cihan harbi bitti, müstevliler alacaklarının birkaç kat mislini aldı ve öyle gittiler, çekildiler. Kurşun sıkmadık ki. 2 Mart'ta da aynı şey var. Ruslar çekildi gitti. Çarpışmadık, dövüşmedik, vuruşmadık. Tarihi doğru dürüst niye bilmiyoruz? Övünecek büyük bir tarihimiz varken kölelikten kurtulduğumuz tarihe niye bayram diyeceğiz. Fethettiğimiz tarihe diyeceğiz.” demişti.



Kahraman sonrasında her ne kadar sonrasında geri adım atsa da İzmir’in kurtuluş gününde akla ilk gelen isimlerden birisi olacağa benziyor.



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