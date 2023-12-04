Ter temiz yaparak cildi parlatıyor. İşte dikkat çeken o ot

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor.

Melek otunun yapraklarının beklediği su ile cilt temizliği sağlanır cilde parlaklık veriyor.

CİLT PARLAKLIĞI NEDİR?

Cilt parlaklığı, yeterli miktarda suya sahip olan vücutta ve sağlıklı bir ciltte görülür. Özellikle yanaklar ile alın bölgesinde canlı görünüm ile kendini belli eden parlak cilt, nem dengesi ve yeterli kolajen üretimi gibi temel gereksinimler bir arada olduğunda sağlıklı ve pürüzsüz bir görünüm ile kendini belli eder.

MELEK OTU NEDİR?

Melek otu; beyaz çiçekli ve hoş kokulu çiçeklerden biridir. Geçmişte inanılan bu durum, günümüzde hala Amerika’da kırsal kesimler tarafından devam etmektedir.

MELEK OTU NASIL KULLANILIR?

Hamile kadınlar melek otu kullanmamalıdır. Melek otu, kasılmalara ve düşüğe yol açabilir.

Günde 3 ila 9 gram arası kullanılması tavsiye edilir. Kullanmadan önce doktorunuza danışmanız daha iyidir.

Diyabet hastaları, melek otunun kan şekerini yükselttiğini unutmamalıdır. Melek otu kullanmaları uygun değildir.

Kalp krizi riski olanlar melek otu çayından uzak durmalıdır.

Melek otu kökü, çiğ olarak yenmemelidir. Zehirlenmeye neden olabilir.