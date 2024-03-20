Teravih namazında camiye bombalı saldırı. Ortalık kan gölüne döndü

Somali'de Mogadişu yönetimi güçlerinin dün gece saatlerinde teravih namazı kılındığı sırada bir camiye hava saldırısı düzenleyerek büyük katliam yaşattı.
Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, Mogadişu yönetimine bağlı güçler, Aşağı Şabel bölgesinde bulunan Afgoye yerleşimi yakınlarındaki Bakdad (Bağdat) köyüne hava saldırısı düzenledi.
Kaynakların aktardığına göre dün (18 Mart) akşam saatlerinde düzenlenen saldırı teravih namazının kılındığı bir camiyi hedef aldı.
Kaynaklar saldırıda aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların olduğu 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin ise yaralandığını ifade etti.