Teravih namazında camiye bombalı saldırı. Ortalık kan gölüne döndü

Somali'de Mogadişu yönetimi güçleri dün gece saatlerinde teravih namazı kılındığı sırada bir camiye hava saldırısı düzenledi. Saldırıda aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da olduğu 21 kişinin hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı.