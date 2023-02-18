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Tere bitkisi akciğer kanserine iyi geliyor

Terenin sigaradan kirlenen akciğerleri temizleyen en etkili bitkiler arasında olduğu biliniyor. Bu yönden akciğer kanserine iyi geliyor.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 11:04
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Tere bitkisi akciğer kanserine iyi geliyor

Tere bitkisi akciğer kanserine iyi geliyor
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Kanser vakaları günümüzde giderek artması korkutuyor. Zararlı alışkanlıklar kansere yakalanma riskinin artmasına neden oluyor. En tehlikeli kanser türlerinden olan akciğer kanseri hayatı büyük ölçüde tehlikeye atmasıyla biliniyor.

Akciğer kanserinin erken teşhis edilmesi ve doğru tedavinin uygulanması büyük önem taşıdığı vurgulandı. Ancak hasta olmadan önce de bitkisel kürler yaparak önlem almak mümkün olduğu biliniyor.

Terenin sigaradan kirlenen akciğerleri temizleyen en etkili bitkiler arasında olduğunun altı çizildi.

ÇOK İYİ YIKANMALI 

Sigarayı fazla tüketenlerin veya bronşları dolmuş olanların uygulayacakları tere kürü nikotine karşı mükemmel bir panzehirdir. Terenin, çiğ olarak tüketilmeden önce mutlaka akan soğuk su altında çok iyi yıkanması gerekir. Yıkamadan tüketilmesi halinde üzerinde bulunan parazitler bazı hastalıklara neden olabilmektedir. Tere fazlaca tüketildiği takdirde idrar yaparken yanma yapar. Bu durum karşısında endişe edilmemelidir. Ancak dozunda kullanılmalı.

TERE KÜRÜ NASIL YAPILIR?

Tere otunu saplı olarak beş gün boyunca kahvaltıdan bir saat sonra ve öğle yemeğinden yine bir saat sonra her defasında on beş yirmi adet tüketmek gerekiyor. Arzu edilirse, üzerine yarım limon sıkılabilir. Limonun dışında başka hiçbir şey ilave edilmez. Şikâyetlerin durumuna göre dönem dönem uygulanabilir. Solunum şikâyeti yaşayan akciğer kanseri hastaları bu kürü beş gün uygulayıp, üç gün ara verdikten sonra ikinci bir beş gün uygulayabilirler.

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