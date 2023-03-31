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Fatih Terim şampiyon olacak takımı iftar yemeğinde açıkladı

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, iftar yemeğine yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Deneyimli teknik adam "Şampiyonluk derbiye kalmaz" dedi.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 14:35
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Terim: Şampiyonluk son maça kalmaz

Fatih Terim şampiyon olacak takımı iftar yemeğinde açıkladı
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Fatih Terim, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin (GSYİAD) iftar yemeğine katıldı.

Sarı Kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek ile Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur’un Fatih Terim’i Fenerbahçe ile oynanacak ligin son maçına davet ettiği öğrenildi.

Terim, Erden Timur'u başarılı transferleri nedeniyle tebrik ederken özellikle Zaniolo'nun çok iyi bir seçim olduğunu ve transfer edilmesinin İtalya'da gündem olduğunu sözlerine ekledi.

Deneyimli çalıştırıcı Dursun Özbek'e de "Galatasaray yeni bir döneme girdi. Umarım bundan sonra her şey daha güzel olacak" dedi.

"Okan Buruk ve ekibine güveniyorum. Şampiyonluk derbiye kalmaz" diye konuşan Terim’in bu açıklaması gündem oldu.

GSYİAD'ın iftarında bir konuşma yapan Özbek de, şampiyonluk için “Bu sene her ay bizim. Mayıslar da bizim. İnşallah haziranlar da bizim olacak" açıklamasında bulundu.

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