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Terminatör'ün yıldızı Earl Boen hayatını kaybetti

Terminatör serisinde Kriminal 'Psikolog Dr. Peter Silberman'ı canlandıran Earl Boen, 81 yaşında hayatını kaybetti. 

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 11:58
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Terminatör'ün yıldızı Earl Boen yaşamını yitirdi

Terminatör'ün yıldızı Earl Boen hayatını kaybetti
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Terminatör serisinde Arnold Schwarzenegger'in cyborg suikastçısının karşısında yer alan 'Dr. Peter Silberman' ile tanınan Earl Boen, 5 Ocak Perşembe günü Hawaii’de yaşama veda etti. 

Ünlü oyuncunun ölümünü aile üyeleri de doğrularken, nedeni ve ayrıntıları ile ilgili herhangi bir detay verilmedi.

Ancak Boen ve ailesinin yakın bir arkadaşının verdiği bilgiye göre; oyuncuya, geçtiğimiz yıl akciğer kanseri teşhisi konulmuştu ve ünlü isim bir süredir hastalıkla mücadele ediyordu.

2003 yılında ekran oyunculuğundan emekli olan Earl Boen; radyo, animasyon dizileri ve video oyunları için seslendirme oyunculuğuna devam etti. Ünlü isim, 'World of Warcraft' gibi dünyaca ünlü oyunlarda sesiyle yer aldı.

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