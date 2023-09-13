Terör örgütlerine şafak operasyonu: 4 gözaltı kararı

Mersin'de silahlı terör örgütü IŞİD, PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyon başlatıldı. 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, operasyon bölgelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

KAYNAK: İHA
Terör örgütlerine şafak operasyonu: 4 gözaltı kararı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, IŞİD, FETÖ/PDY VE PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, yabancı uyruklu vatandaşlardan fon toplamak da dahil olmak üzere IŞİD terör örgütüne finansman sağladığı yönünde bilgiler elde edilen yabancı uyruklu S.K., FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarıyla aralarında para transfer ilişkisi bulunan A.F.K., PKK/KCK terör örgütü adına Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren örgüt ile bağlantılı olan ve finansal yardımda bulunan R.E. ile PKK/KCK terör örgütü suçundan hakkında işlem yapılmış 16 şahsa para gönderen L.O. isimli şahıslar tespit edildi.

Ekipler, bugün operasyon için düğmeye bastı. Özel Harekat ve dron desteğiyle belirlenen adreslere şafak operasyon düzenlendi. Koçbaşlarıyla kapılar kırılarak adreslere girilirken, operasyon bölgelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Ekiplerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.

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