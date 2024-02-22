Terör örgütüne büyük darbe. Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Kaynak: İHA
Terör örgütüne büyük darbe. Çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Şırnak'ın Uludere ilçesinde yapılan bir operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığı tarafından Uludere ilçesi Düz Dere bölgesinde, “ara-bul-yok et” stratejisiyle yürütülen "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Bozkurt 2024-16 Operasyonları" birçok bölgede sürüyor.

Operasyonlarda barınak, sığınak ve yaşam alanları tespit edilip tek tek imha edildi.

Operasyonlarda
42 adet RPG-7 anti-tank mühimmatı,
42 adet RPG-7 sevk fişeği,
42 adet RPG-7 anti-tank mühimmatı,
442 adet RPG-7 sevk fişeği,
426 adet RPG-7 anti-tank mühimmatı,
426 adet RPG-7 sevk fişeği
kullanılabilir 910 adet RPG-7 anti-tank mühimmatı
910 adet RPG-7 sevk fişeği bulundu.

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