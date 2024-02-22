Terör örgütüne büyük darbe. Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığı tarafından Uludere ilçesi Düz Dere bölgesinde, “ara-bul-yok et” stratejisiyle yürütülen "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Bozkurt 2024-16 Operasyonları" birçok bölgede sürüyor.
Operasyonlarda barınak, sığınak ve yaşam alanları tespit edilip tek tek imha edildi.
Operasyonlarda
42 adet RPG-7 anti-tank mühimmatı,
42 adet RPG-7 sevk fişeği,
42 adet RPG-7 anti-tank mühimmatı,
442 adet RPG-7 sevk fişeği,
426 adet RPG-7 anti-tank mühimmatı,
426 adet RPG-7 sevk fişeği
kullanılabilir 910 adet RPG-7 anti-tank mühimmatı
910 adet RPG-7 sevk fişeği bulundu.