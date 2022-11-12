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  • Teröristlerin saklandıkları mağarada böyle teslim oldular. Türk askeri aman dileyene zarar vermez

Teröristlerin saklandıkları mağarada böyle teslim oldular. Türk askeri aman dileyene zarar vermez

Mili Savuna Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden Pençe Kilit Operasyonu sırasında teröristlerin saklandıkları mağaradan çıkarak teslim olma anlarının görüntülerini paylaştı.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 12:39
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Teröristlerin saklandıkları mağarada teslim oldukları görüntüyü MSB paylaştı. Türk askeri aman dileyene zarar vermez

Teröristlerin saklandıkları mağarada böyle teslim oldular. Türk askeri aman dileyene zarar vermez
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Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki hedeflere yönelik düzenlenen "Pençe-Kilit Operasyonu"  devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bölgede teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınakları tespit ederek kullanılmaz hale getiriyor, terör yuvalarını tek tek imha ediyor. Nisan ayının ortasında başlayan operasyon kapsamında 400'den fazla terörist etkisiz hale getirildi, 500'den fazla mağara, sığınak ile 2 bine yakın el yapımı patlayıcı imha edildi.

TSK’nın bölgedeki operasyonu ile iyice sıkışan terör örgütünde çözülmenin de hızlandığı belirtildi.

Hafta içinde 2 terörist terör örgütünden kaçtı, hemen ardından 5 terörist daha terör örgütünü bırakarak Mehmetçik'e teslim oldu.

Teröristlerin mağaradan çıkarak teslim olmalarına ilişkin görüntüler de yayımlandı.

Komandoların etrafını sardığı, zorlu ve kayalık arazide bulunan mağaradaki teröristler ellerini kaldırarak tek tek mağaradan çıktı. Mehmetçik gerekli güvenlik önlemlerini alırken, bir askerin "Türk askeri aman dileyene, teslim olana asla zarar vermez" ifadesi de görüntülerde yer aldı.

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