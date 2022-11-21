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  • Hulusi Akar’dan son dakika Pençe-Kılıç Harekatı açıklaması. Etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı

Hulusi Akar’dan son dakika Pençe-Kılıç Harekatı açıklaması. Etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Pençe-Kılıç Harekatı'nın başlangıcından bugüne kadar kara ateş destek vasıtaları ve uçaklar tarafından 184 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 23:09
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Hulusi Akar’dan son dakika Pençe-Kılıç Harekatı açıklaması. Etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı

Hulusi Akar’dan son dakika Pençe-Kılıç Harekatı açıklaması. Etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı
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AA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe Kılıç Harekatı'nın başlangıcından bugüne kadar kara ateş destek vasıtaları ve uçaklar tarafından 184 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na geldi.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever tarafından karşılanan Bakan Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Harekat Merkezi'ne indi.

Terör örgütü PKK/YPG tarafından sınır hattında gerçekleştirilen saldırılar, birliklerin faaliyetleri ve sahadaki son duruma ilişkin sınır hattındaki birliklerin komutanlarından brifing alan Akar, talimatlar verdi.

Pençe Kılıç Harekatı ile Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Asos, Hakurk ile Suriye'nin kuzeyindeki Arap Pınarı, Münbiç, Zor Mağara bölgesi, Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerindeki hedeflerin vurulduğunu belirten Akar, harekatın ilk aşamasında, teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, depoların da aralarında bulunduğu 89 hedefin imha edildiğini belirtti.

Gözü dönmüş teröristlerin Öncüpınar, Karkamış'ta sivilleri, çocukları, okulları hedef aldığını söyleyen Bakan Akar, "Teröristler alçaklıklarını bir kez daha bütün dünyaya gösterdiler. Bunun üzerine Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın ateş destek vasıtaları ve Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın uçakları ile bilinen bütün hedefler vuruldu, vurulmaya devam ediyor." diye konuştu.

Faaliyetlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "terörü kaynağında yok etmek" talimatları kapsamında yerine getirildiğini aktaran Akar, "Mehmetçiğin karşısına çıkamayan teröristler alçakça girişimlerde bulundular. Panik ve korku içindeler. Terör örgütünün çöküşünü daimi hale getirmek için gerekeni yapmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

"Alçaklara yardım ve yataklık eden içeride ve dışarıdaki fitne ve fesat yuvaları hala teröristleri koruyor, kolluyor." diyen Bakan Akar, Mehmetçiğin terörle mücadele konusunda bugüne kadar yapılması gerekeni yaptığını, bundan sonra da yapmaya devam edeceğini vurguladı.

"TSK, hiçbir ordunun göstermediği hassasiyeti gösteriyor"

Terör örgütünün büyük bir çöküş içinde olduğunu dile getiren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şunları kaydetti:

"Biz diyoruz ki artık hesap zamanı. Daha önce yaptıklarıyla birlikte geçen hafta Beyoğlu'nda bugün de sınır hattı Öncüpınar ve Karkamış'ta yaptıkları alçaklıkların hepsinin hesabını soracağız. Bunların hesabını verecekler. Şehitlerimizin, vatandaşlarımızın kanlarının hesabını sormaya devam edeceğiz. Pençe Kılıç Harekatı'nın başlangıcından bugüne kadar kara ateş destek vasıtaları ve uçaklar tarafından 184 terörist etkisiz hale getirildi. Bu rakamın daha da artacağını değerlendiriyoruz. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek. Ülkemizi, milletimizi bu terör belasından kurtarmak için baskıyı azaltmadan, eli kanlı, bebek katili teröristlere karşı yapılması gerekenleri 'ölürsek şehit kalırsak gazi anlayışı' ile yerine getireceğiz.

Türk Silahlı Kuvvetleri, gerek faaliyetlerin planlamasında gerekse icrasında sivillere, çevreye, tarihi, kültürel ve dini yapılara zarar gelmemesi için hiçbir ordunun göstermediği hassasiyeti gösteriyor. Türk ordusu, tüm bu hassasiyetleri doğrultusunda yapılması gereken ne varsa sonuna kadar yapacak."

 

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Gök TÜRK
21.11.2022 23:29
Peki ben bu anlattıklarına inanmak zorunda mıyım? Geçiniz geçiniz  
 
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