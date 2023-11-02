Ters şeritte ilerleyen motosikletli, dönüş yapan kamyonete çarptı

Bursa'da, ters şeritte ilerlerken, sola dönüş yapan kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü Mehmet Eray Uzun'un (29) sağ bacağı kırıldı. Kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Ters şeritte ilerleyen motosikletli, dönüş yapan kamyonete çarptı

Kaza, 29 Ekim saat 20.00 sıralarında, İznik ilçesi Selçuk Mahallesi Kutalmışoğlu Süleyman Şah Caddesi'nde meydana geldi. Ters şeritte ilerleyen Mehmet Eray Uzun yönetimindeki 77 ABU 158 plakalı motosiklet, yanından geçerken sola dönüş yapan Hamza Güleç (33) idaresindeki 11 SD 500 plakalı kamyonete çarptı. Yaralanan Uzun, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı İznik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sağ bacağı kırılan Uzun'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kamyonet sürücüsü, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Bu arada kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sola dönüş yapan kamyonete, hızlı bir şekilde ters şeritte ilerleyen motosikletin çarptığı görüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ters-seritte-ilerleyen-motosikletli-donus-yapan-kamyonete-carpti-4375-dhaphoto1.jpg

ters-seritte-ilerleyen-motosikletli-donus-yapan-kamyonete-carpti-4375-dhaphoto2.jpg

ters-seritte-ilerleyen-motosikletli-donus-yapan-kamyonete-carpti-4375-dhaphoto3.jpg

ters-seritte-ilerleyen-motosikletli-donus-yapan-kamyonete-carpti-4375-dhaphoto4.jpg

ters-seritte-ilerleyen-motosikletli-donus-yapan-kamyonete-carpti-4375-dhaphoto5.jpg

Öne Çıkanlar
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
Son Haberler
Konya'da trafik kazası: 1 yaralı Gündem
Konya'da trafik kazası: 1 yaralı
Dişlere en çok zarar veren gıdalar ortaya çıktı Sağlık
Dişlere en çok zarar veren gıdalar ortaya çıktı
Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un oğlu iddialı dizinin kadrosuna dahil oldu Magazin
Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un oğlu iddialı dizinin kadrosuna dahil oldu
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2 yaralı Gündem
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2 yaralı
Üst solunum yolu enfeksiyonları arttı Sağlık
Üst solunum yolu enfeksiyonları arttı
Trabzonspor'da Teknik Direktör sorunu çözüldü Spor
Trabzonspor'da Teknik Direktör sorunu çözüldü
Kılıçdaroğlu’nun yerel seçim taktiğini çizdi. Emre Ulaş’tan CHP Genel Merkezi’nde bile kahkahalar attıracak karikatür Karikatür
Kılıçdaroğlu’nun yerel seçim taktiğini çizdi. Emre Ulaş’tan CHP Genel Merkezi’nde bile kahkahalar attıracak karikatür