Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in oğlu Kerem ilk kez yüzünü gösterdi. Tıpkı babası

Burak Özçivit ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Fahriye Evcen, çocuklarıyla birlikte tekne tatiline çıktı. Milliyet’ten Umut Ünver’in haberine göre; Özçivit Ailesi, önceki gün Bodrum Kisebükü'nde demirledikleri lüks teknede görüntülendi.

Kalabalık bir grupla tatil yapan oyuncu çift, sahil güvenlik görevlilerin uygulamasına takıldı. Tatile çıktıkları lüks tekneyi inceleyen ekipler, evraklarının eksiksiz olduğunu anlayınca herhangi bir işlem yapmadı.

Özçivit, kahvaltı öncesi küçük oğlu Kerem ile oynadı. İlk kez görüntülenen altı aylık Kerem bebeğin, abisi Karan'a olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

Arkadaş gurubuyla kahvaltı yapan aileden denize ilk giren Fahriye Evcen oldu. 37 yaşındaki iki çocuk annesi oyuncu, fit haliyle adından söz ettirdi. Eşinin ardından teknenin arka kısmından kendisini serin sulara bırakan Burak Özçivit’in göbekli hali objektiflere böyle yansıdı.

Deniz keyfi sonrası tekneye çıkan yakışıklı oyuncu, eşinin denizden çıkacağını duyunca, merdivenlerden eşine havlu uzatıp, elini tutarak yardımcı oldu. Sıcağa dayanamayıp Ege'nin serin sularının tadını çıkaran ikili, daha sonra teknede baş başa güneşlendi.