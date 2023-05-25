Teşkilat dizisinin yıldızı Levent Can kamera arkasını anlattı: Sektörün hali içler acısı

TRT 1'de yayınlanan 'Teşkilat'ta izleyiciyle buluşan Levent Can, dizinin yeni sezonunda kadroda yer almayacağını açıkladı. Can, 140 dakikayı bulan dizi sürelerinden dert yanarak "Mesaiye kalmak zorunda kalıyoruz" dedi.

Teşkilat dizisinin yıldızı Levent Can kamera arkasını anlattı: Sektörün hali içler acısı

Usta oyuncu Levent Can, önceki gün Nişantaşı Citys'teydi. 'Teşkilat' dizisinde rol alan oyuncu, "Sezonun sonunu getirmeye çalışıyorum. Son birkaç bölüm kaldı. Dizi önümüzdeki sezon devam edecek ama benim anlaşmam bu sezonluktu. Seneye yokum galiba. Çok keyif alarak çalıştım. Verimli bir sezon geçirdim" ifadelerini kullandı.

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51 yaşındaki oyuncu, "Dijital platformlardan sonra sektörü nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine, "Gelişmeye çok müsait sektörüz. Dijital mecralarda yeni ve farklı işler çıkıyor. Güzel senaryolar çıkıyor" şeklinde konuştu.

"Türkiye'de sektör çalışanların durumunu nasıl görüyorsunuz?" sorusu yöneltilen Levent Can şu cevabı verdi:

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"İçler acısı! Oyuncular için de içler acısı. 140 dakikalık iş çekiyorsak oyuncu, senarist, yönetmen ve set ekibine yazık. Sendika günlük 12 saat çalışma standardı getirdi ama çok yapılamıyor. Bazen mesaiye kalmak zorunda kalıyoruz. İşler uzadıkça nitelik de düşüyor"

Ünlü isim, Hande Doğandemir ve Aytaç Şaşmaz ile yer aldığı 'Eksik' oyunu hakkında ise "Bu sezon başladık. Daha çok dizilere senaryo yazmış Aksel Bonfil'in yazdığı oyundu. Önümüzdeki sezon sanırım Aytaç olamayacak. Bu yaz sonu tekrar provalara gireceğiz" dedi.

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Son dönemde TV'de boy gösteren oyuncuların tiyatroya yönelmesini değerlendiren Can, "Yönelsinler. O kadar çok yakışıklı ve güzel bir jenerasyon geldi ki. Birbirlerinden ayıracak şey olması lazım. Oyunculuk sadece televizyonda değil. Genç arkadaşlarımızın tiyatroda olması lazım" açıklamasını yaptı.

Üç yıl önce kalp krizi geçiren Levent Can, sağlık durumuyla ilgili de bilgi verdi: İki stent takıldı. Kontrolleri aksatmıyorum.

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