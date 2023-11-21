‘Teşkilat’ dizisine taze kan

Başarılı oyuncu Emir Benderlioğlu ‘Anton’ karakteriyle Teşkilat’ın kadrosuna dahil oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
‘Teşkilat’ dizisine taze kan

TRT 1’de yayınlanan, milyonları ekran başına kilitleyen ‘Teşkilat’ dördüncü sezonu ile başarısını sürdürmeye devam ediyor. Her hafta aksiyon ve adrenalinin eksik olmadığı dizinin kadrosuna sürpriz bir isim dahil oluyor.

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Başarılı oyuncu Emir Benderlioğlu ‘Anton’ karakteriyle Teşkilat’ın seksen altıncı bölümünden itibaren ekrandaki yerini alacak.

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Kıvrak zekası ve kuvvetli askeri bilgileri ile Teşkilat ekibine zorluk çıkarmaya hazırlanan ‘Anton’un neler yapabileceği büyük merak konusu.

‘Teşkilat’, yeni bölümleriyle her pazar akşamı TRT 1’de.

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