Tesla otomobil fiyatlarında indirim yaptı. Elektrikli otomobillerde son durum

Elon Musk'ın elektrikli otomobil şirketi Tesla, modellerine indirim yapmaya devam ediyor. Tesla Model Y'nin .

Tesla otomobil fiyatlarında indirim yaptı. Elektrikli otomobillerde son durum

2023 yılında sık sık elektrikli otomobillerinde fiyat indirimi yapan Tesla, ABD’deki bazı Model Y ve Model 3 araçlarının fiyatlarında bir kez daha indirim uyguladı.

Ocak-Mart ayı sonuçlarını gün içerisinde açıklayacak olan Tesla, Model Y "uzun menzilli" ve "performans" araçlarının fiyatlarını 3 bin dolar, Model 3 "arkadan çekişli" araçlarının fiyatlarını ise 2 bin dolar kadar düşürdü.

MODEL Y’NİN FİYATLARI YÜZDE 20 DÜŞTÜ

Musk liderliğindeki şirket bu yıl şimdiye kadar Model 3’ün ABD fiyatlarını toplamda %11 ve Model Y’nin fiyatlarını yüzde 20 düşürdü.

Avrupa, İsrail ve Singapur’un yanı sıra Japonya, Avustralya ve Güney Kore’de de fiyatları düşürdü.

Tesla'nın ilk çeyrek gelirinde yıllık %24,2'lik bir artışla 23,29 milyar dolara ulaşması beklenirken, Refinitiv verilerine göre analistlerin ortalama kar tahmini son üç ayda yaklaşık %2,4 düştü.

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