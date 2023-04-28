Yılın otomobili seçilen MG4 Electric türkiye’ye geldi. İşte özellikleri ve fiyatı

İngiltere’de yılın otomobili seçilen MG4 Electric model Türkiye’de satışa çıktı.

Yılın otomobili seçilen MG4 Electric türkiye’ye geldi. İşte özellikleri ve fiyatı

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, İngiltere merkezli MG, İngiltere’de Yılın Otomobili seçilen MG4 Electric modelini lansmana özel fiyatlarıyla Türkiye’de satışa sundu.

MG4 ELECTRİC ÖZELLİKLERİ

MG4 Electric, Comfort ve Luxury olmak üzere iki farklı seviyesi ile Türkiye’de satışa çıktı.

Otomobilin Comfort versiyonda 170 PS güç ve 350 km menzil; Luxury versiyonda ise 204 PS güç ile 435 km menzil seçenekleri sunuluyor. Öte yandan menzili şehir içi kullanımlarda 577 km’ye kadar çıkabiliyor. Aracın kısa bir süre önce Euro NCAP güvenlik testlerinden 5 yıldız almayı başardığını da belirtelim. Bunun dışında her iki versiyonunda da MG Pilot teknolojik sürüş destek sistemleri standart olarak mevcut.

ukiuij.jpg

Adından da anlaşılacağı üzere yüzde 100 elektrikli motorla karşımıza çıkan MG4 Electric modelinin dikkat çeken özelliklerinden birisi de yalnızda 28 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80 seviyelerine kadar hızlı şarj olabilmesi. Bunun yanı sıra MG4’ün bataryası V2L teknolojisine de ev sahipliği yapıyor. Bu özellik modelin bataryasındaki elektrik enerjisinin bir kablo vasıtasıyla dışarıya aktarılmasına ve enerjisinin paylaşılmasına imkan sağlıyor.

MG4 Electric modelinin Türkiye distribütörlüğünü Doğan Trend Otomotiv üstlendi. Bu noktada sürücülere 7 yıl araç ve batarya garantisi ve Valueguard Değer Koruma Programı sunulacak. Böylelikle hem arızalara ve sorunlara karşı resmi bir muhattap bulunacak hem de aracın değer koruma programı sayesinde ikinci el değeri de güvence altına alınacak.

poo.jpg

FİYATI

Comfort versiyonunun fiyat etiketi 969 bin TL, daha yüksek beygir gücü ve menzil sunan üst seviye Luxury versiyonunun fiyatı ise 1 milyon 269 bin TL olarak duyuruldu.

İlgili Haberler
ABD'de Tesla Model Y'nin fiyatı ortalama araç fiyatının altında kaldı
Skoda Oktavia'nın zamlı 2023 fiyat listesi belli oldu. Otomobil alacaklar dikkat
Dacia Sandero Stepway’ın Nisan ayı fiyatları açıklandı. İşte zamlı liste
Tesla otomobil fiyatlarında indirim yaptı. Elektrikli otomobillerde son durum
Öne Çıkanlar
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Son Haberler
Ümit Özdağ'dan Erdoğan'a Soylu çağrısı: Tehdittir, görevden alın Siyaset
Ümit Özdağ'dan Erdoğan'a Soylu çağrısı: Tehdittir, görevden alın
12 kişinin öldüğü sahte içki davasında ilk karar: 50 yıl hapis Güncel
12 kişinin öldüğü sahte içki davasında ilk karar: 50 yıl hapis
Naci Görür kırılmamış fayı ve deprem beklediği ili açıkladı. Kahramanmaraş için yıllar önce uyarmıştı Güncel
Naci Görür kırılmamış fayı ve deprem beklediği ili açıkladı. Kahramanmaraş için yıllar önce uyarmıştı
Rusya vatandaşlık verme işlemlerini yasayla değiştirdi Dünya
Rusya vatandaşlık verme işlemlerini yasayla değiştirdi
Tarihi eser kaçakçılığı yapan 4 sanığa beşer yıl hapis istemi Güncel
Tarihi eser kaçakçılığı yapan 4 sanığa beşer yıl hapis istemi
68 yaşındaki adamın cinsel organını kesti: AVM de satmaya kalktı Dünya
68 yaşındaki adamın cinsel organını kesti: AVM de satmaya kalktı