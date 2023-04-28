Yılın otomobili seçilen MG4 Electric türkiye’ye geldi. İşte özellikleri ve fiyatı

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, İngiltere merkezli MG, İngiltere’de Yılın Otomobili seçilen MG4 Electric modelini lansmana özel fiyatlarıyla Türkiye’de satışa sundu.

MG4 ELECTRİC ÖZELLİKLERİ

MG4 Electric, Comfort ve Luxury olmak üzere iki farklı seviyesi ile Türkiye’de satışa çıktı.

Otomobilin Comfort versiyonda 170 PS güç ve 350 km menzil; Luxury versiyonda ise 204 PS güç ile 435 km menzil seçenekleri sunuluyor. Öte yandan menzili şehir içi kullanımlarda 577 km’ye kadar çıkabiliyor. Aracın kısa bir süre önce Euro NCAP güvenlik testlerinden 5 yıldız almayı başardığını da belirtelim. Bunun dışında her iki versiyonunda da MG Pilot teknolojik sürüş destek sistemleri standart olarak mevcut.

Adından da anlaşılacağı üzere yüzde 100 elektrikli motorla karşımıza çıkan MG4 Electric modelinin dikkat çeken özelliklerinden birisi de yalnızda 28 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80 seviyelerine kadar hızlı şarj olabilmesi. Bunun yanı sıra MG4’ün bataryası V2L teknolojisine de ev sahipliği yapıyor. Bu özellik modelin bataryasındaki elektrik enerjisinin bir kablo vasıtasıyla dışarıya aktarılmasına ve enerjisinin paylaşılmasına imkan sağlıyor.

MG4 Electric modelinin Türkiye distribütörlüğünü Doğan Trend Otomotiv üstlendi. Bu noktada sürücülere 7 yıl araç ve batarya garantisi ve Valueguard Değer Koruma Programı sunulacak. Böylelikle hem arızalara ve sorunlara karşı resmi bir muhattap bulunacak hem de aracın değer koruma programı sayesinde ikinci el değeri de güvence altına alınacak.

FİYATI

Comfort versiyonunun fiyat etiketi 969 bin TL, daha yüksek beygir gücü ve menzil sunan üst seviye Luxury versiyonunun fiyatı ise 1 milyon 269 bin TL olarak duyuruldu.