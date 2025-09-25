Tesla'da alarm zilleri çalıyor: 2025'te ciddi düşüş yaşandı!

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde Tesla markalı otomobil satışları, Ağustos 2025'te geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 36,6 geriledi. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre, Tesla'nın yeni araç kayıtları; AB, Birleşik Krallık ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri genelinde 14.245 adede indi; bu, 2024 Ağustos'undaki 22.400 birimlik satışın altında kaldı.

Tesla aniden o modelin üretimini durdurdu!

Bu düşüş, genel elektrikli araç (EV) pazarının yüzde 26'lık büyüme kaydettiği bir dönemde gerçekleşti ve Tesla'nın piyasa payını yüzde 9,4'e kadar geriletti.

Özellikle Fransa'da satışlar yüzde 47,3, İsveç'te yüzde 84 ve Danimarka'da yüzde 42 oranında çakıldı. İspanya ve Portekiz gibi istisnalarda ise sübvansiyonlar sayesinde hafif bir toparlanma gözlendi.

Bu rakamlar, Tesla'nın Avrupa'daki sekiz aylık satış çöküşünün devamı niteliğinde. Ocak-Ağustos 2025 döneminde Model Y satışları 83.314 birimle sınırlı kaldı, ki bu da geçen yıla göre yüzde 34'lük bir kayıp demek.

Genel EV satışları ise aynı dönemde 1,2 milyon adedi aşarak yüzde 26 büyüdü, Volkswagen gibi rakiplerin yüzde 45'lik artışla zirveye yerleştiği bir tabloda Tesla'yı geride bıraktı.

Bir kahve parasına Tesla almak mümkün! Yeni kampanyayı duyurdu

UZMANLAR NE DİYOR: REKABET Mİ, MUSK ETKİSİ Mİ?

Tesla'nın Avrupa'daki bu gerilemesi, sektör uzmanları arasında hararetli tartışmalara yol açtı. Schmidt Automotive Avrupa otomotiv analisti Matthias Schmidt, "Tesla'nın hacimleri kısmen daha rekabetçi piyasa ortamından kaynaklanıyor, ancak Elon Musk'un Temmuz'daki yatırımcı çağrısındaki 'Avrupa'da hacim sorunu yok' iddiası gerçeklikten kopuk görünüyor; piyasa payı yüzde 1,7'ye düşmüşken bu 'delüzyonel' bir tutum" dedi.

Schmidt, Musk'un politik çıkışlarının, özellikle Almanya'daki AfD partisiyle yakınlaşmasının Avrupa tüketicilerinde boykot dalgasına yol açtığını vurguladı.

AlixPartners küresel otomotiv pazar lideri Mark Wakefield ise, "Tek aylık verilerden kesin sonuç çıkarmak zor, zira Tesla teslimatları dalgalı olabiliyor. Ancak Model Y'nin yenilenmesi Avrupa'da beklenen canlandırmayı sağlamadı. Çinli BYD'nin İspanya'daki satışları yüzde 400 artarken Tesla sadece yüzde 11,6 büyüdü" yorumunu yaptı.

Tesla’dan devrim niteliğinde adım!

JATO Dynamics küresel analisti Felipe Munoz da, "Güncellenmiş Model Y, markaya beklenen satış ivmesini kazandırmadı; Çin markalarının pazar payı ilk yarıda yüzde 5,1'e fırladı" diyerek rekabetin keskinliğini öne çıkardı.

AutoAnalysis direktörü Ian Henry, Washington Post'a verdiği demeçte, "Yükselen rekabet, EV satış hızındaki yavaşlama ve Musk'un toksik imajı birleşince Tesla'nın düşüşü kaçınılmaz oldu" ifadelerini kullandı.

Bu görüşler, Tesla'nın Avrupa'daki marka erozyonunu sadece ekonomik değil, jeopolitik bir krize bağlıyor.

Tesla'dan elektrikli araçlara yeni özellik

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: EV PAZARINDAKİ YAPISAL KIRILMA

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) "Global EV Outlook 2024" raporuna göre, Avrupa'da EV satışları 2024'te yüzde 5,9 geriledi. Bu, sübvansiyonların sona ermesi (örneğin Almanya'daki 4.500 Euro teşvikin kaldırılması) ve şarj altyapısındaki belirsizliklerden kaynaklanıyor.

IEA, 2025 için EV'lerin toplam satışların yüzde 25'ini oluşturacağını öngörse de, Tesla gibi premium markaların küçük ve orta segmentteki zayıflığını vurguladı.

BloombergNEF'in "Electric Vehicle Outlook" çalışması, Avrupa EV büyümesinin 2024'te yavaşladığını; CO2 emisyon hedefleri nedeniyle üreticilerin satışları ertelediğini belirtti. Rapora göre, pil fiyatlarındaki düşüşe rağmen, Çin ithalatı üzerindeki yüzde 10'luk AB gümrük vergileri rekabeti kızıştırdı ve Tesla'nın pazar payını eritti.

JATO Dynamics'in 2024 Avrupa pazar analizi ise, hibrit araçların ortalama fiyatının 42.222 Euro'ya karşı BEV'lerin 62.709 Euro olduğunu ortaya koyarak, fiyat hassasiyetinin Tesla'nın premium konumunu zora soktuğunu kanıtladı.

Uluslararası Temiz Taşıma Konseyi (ICCT) verileri de, 2024'te BEV payının yüzde 15'ten yüzde 14'e indiğini; dizel ve benzinli araçların benzer düşüşler yaşadığını gösteriyor.

Türkiye elektrikli araçta tarihi eşiği aştı: TOGG ile Tesla rekabeti öne çıktı

ÇİN FIRTINASI VE GELECEK SENARYOLARI

Çinli BYD'nin Avrupa'daki yükselişi, Tesla'nın gerilemesinin en çarpıcı unsuru. Ağustos'ta BYD'nin İspanya satışları yüzde 400 artarken, genel Çin markalarının pazar payı ikiye katlandı.

IEA raporları, Çin OEM'lerinin ithal vergilerine rağmen küçük araç segmentinde üstünlük kurduğunu; 2024 sonunda EV satışlarının küresel olarak yüzde 20'sini ele geçirdiğini belirtti.

Uzmanlar, Tesla'nın toparlanması için yeni modeller ve Musk'un imaj revizyonunu şart koştu. Schmidt, "Eğer satışlar bu şekilde devam ederse, Tesla'nın karbon kredisi satışları bile emisyon hedeflerini karşılayamayacak" uyarısında bulundu.