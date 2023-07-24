Tevfik Göksu haberinin olmadığını söylese de gazeteci Tolga Şahin fotoğrafları yayınlayanların kim olduğunu belgeleriyle açıklamıştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKP Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun CNN Türk yayın arasında namaz kılarken çekilen görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan Coşkun, Tevfik Göksu'nun fotoğrafını bugünkü köşesine taşıdı.

"Görür görmez ben de herkes gibi yadırgadım, şaşırdım, şık bulmadım, hoş bulmadım" diyen Hakan, konuyu Tevfik Göksu’ya sorduğunu ve “Oraya bizimle birlikte gelen birinin münasebetsizliği... Başka bir şey değil” yanıtını aldığını söyledi.

"Meseleyi yerli yerine oturtalım: Bir politikacının namaz kılarken çekilmiş fotoğrafının yayılmasını arzu etmesi, onun namaza yabancılaşması anlamına gelir" diyen Coşkun, Göksu'yu da "Namazı hayatının doğal bir parçası haline getiren Tevfik Göksu ise namaza yabancılaşacak biri değildir" diyerek savunmaktan da geri durmadı.

AKP’li Tevfik Göksu her ne kadar “Oraya bizimle birlikte gelen birinin münasebetsizliği... Başka bir şey değil” diyerek haberinin olmadığını anlatmaya çalışsa da olayın iç yüzü daha farklı. Yeniçağ yazarı Tolga Şahin dün kaleme aldığı ‘Tevfik Göksu’nun namaz şovunun arkasından yine onlar çıktı’ başlıkluı yazısında her şeyi en ince detayına kadar anlatmıştı.

Şahin, “Yayının devam ettiği sırada anında servis edildi bu fotoğraf! Planlı bir iş olduğu o kadar belli ki! Koskoca CNN Türk’ün mescidi mi yokta stüdyonun beş karış yanına seccade atıyorsunuz! “Yolun ortasına pis yere seccade atılmaz, temiz kuytu bir köşede namaz kılınır” diye öğretildi hep bize! Giden metrobüste, akan trafikte, caddenin ortasında namaz kılmaktan ne farkı var! Açık bir PR çalışması bu! Zaten sayfanın paylaşımlarına baktığımızda sürekli bir Tevfik Göksu övgüsü, İmamoğlu yergisi var. Yüzlerce AKP’li belediye başkanı arasında sadece Göksu ön plana çıkarılıyor nedense? Ancak, o kadar acemi bir ekiple çalışıyor ki Göksu anlatamam.” İfadelerine yer verdiği yazısında çalışmanın ne kadar planlı olduğunu belgeleriyle ortaya koymuştu.

Tolga Şahin’in yazısının tamamı şu şekilde:

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun 2019 seçimlerinden beri gözünün İBB koltuğunda olduğunu bilmeyen yok!

Binali Yıldırım yerine kendisinin aday gösterilmesi için elinden ne geliyorsa yapmıştı.

2019’da aday yapılmadıktan sonra da İBB Başkanlığı sevdasından vazgeçmedi!

Kendine sosyal medya ekibi kurduğu, bir ajansla anlaştığı parti içinde konuşuldu durdu!

Hatta bu iddialardan birini kamuoyuna da taşımıştım.

Kısa bir hatırlatma yapayım!

Hepiniz hatırlarsınız, İstanbul’da toplu taşımayla seyahat eden sevimli bir köpek vardı ismi Boji.

Sağdan Haber diye bir sosyal medya hesabı Boji’nin tramvaya dışkıladığını haber yapıp, bu bilgiyi yaymıştı.

Sonra ortaya çıktı ki insanlığından utanmayan bir adam Boji’ye kumpas kurmuştu!

Pisliği poşetten çıkarıp koltuğa bıraktığı görüntüler yayınlandı sonrasında!

Sağdan Haber’in hesabında ise sürekli İBB ve İmamoğlu kötülenirken Tevfik Göksu’nun sürekli övülmesi dikkat çekiyordu!

Sayfanın takipçileri arasında Tevfik Göksu ve Melih Gökçek yer alıyordu!

Bir İETT’nin yanmasından İmamoğlu sorumlu tutulurken, Göksu’nun başkanı olduğu Esenler Belediyesi’nin bisiklet yolu yapması, öğrencilere defter dağıtması dahi övüle övüle bitirilemiyordu!

İşte bu sayfanın da Göksu’nun kurduğu sosyal medya ekibinin bir parçası olduğu iddia edilmişti!

Bu iddiayı gündeme getirmem sonrası açıklama yapan Göksu, kendisine yakışır bir üslupla “Deli saçması” demişti sadece!

Bu kısa hatırlatmamızdan sonra konumuza dönebiliriz!

Aradan geçen bir buçuk senede sanırım Göksu sosyal medya ekibini değiştirdi.

Yeni hesabı ne Göksu ne Gökçek takip etmiyor!

Geçtiğimiz akşam Tevfik Göksu, CNN TÜRK’te canlı yayına katıldı.

Yayına ara verildiği bir sırada sosyal medyada sürekli AKP paylaşımları ve İBB, CHP eleştirileriyle ön plana çıkan “Ne kadar oldu?” adlı sayfadan Göksu’nun bir fotoğrafı paylaşıldı!

Paylaşıma şu notta eklendi:

“Yayın arasında vakit çıkmadan namazını kılan adamlardan memlekete zarar gelmez”

Yayının devam ettiği sırada anında servis edildi bu fotoğraf!

Planlı bir iş olduğu o kadar belli ki!

Koskoca CNN Türk’ün mescidi mi yokta stüdyonun beş karış yanına seccade atıyorsunuz!

“Yolun ortasına pis yere seccade atılmaz, temiz kuytu bir köşede namaz kılınır” diye öğretildi hep bize!

Giden metrobüste, akan trafikte, caddenin ortasında namaz kılmaktan ne farkı var!

Açık bir PR çalışması bu!

Zaten sayfanın paylaşımlarına baktığımızda sürekli bir Tevfik Göksu övgüsü, İmamoğlu yergisi var.

Yüzlerce AKP’li belediye başkanı arasında sadece Göksu ön plana çıkarılıyor nedense?

Ancak, o kadar acemi bir ekiple çalışıyor ki Göksu anlatamam.

Servis edilen fotoğraf profesyonel olarak çekilmemiş algısı yapmaya çalışmışlar bir de.

Karanlık, pixeli düşük bir fotoğraf sanki dandik bir telefonla herhangi biri tarafından çekilmiş gibi!

Komikler gerçekten komikler!

En az Boji’ye kumpas kuran ekip kadar da acemiler!

Tavsiyemdir Göksu’ya bu ekibi de değiştirsin.

Yoksa bu acemilikle 2024’te aday olmayı da unutun bence!

Sayfadan bazı paylaşım örnekleri: