Tevfik Göksu'nun aday gösterileceği yer belli oldu. İBB adaylığı için ismi geçiyordu. Bu kez Esenler değil

İstanbul'da yerel seçim startı adayların belli olmasıyla verilmiş oldu.

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı olarak Murat Kurum'u duyurdu.

Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olan Kurum'un adaylığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı tören ile duyuruldu.

Murat Kurum'un Ekrem İmamoğlu'nun rakibi olarak açıklanmasının ardından AKPide İstanbul'un ilçeleri için hazırlıklara da hız verilmeye başlandı.

İlçelerde aday olacak isimlerin netleştiği iddia edildi.

TEVFİK GÖKSU'NUN ADAY GÖSTERİLECEĞİ YER NERESİ?

Halk TV'nin haberinde yer alan iddialara göre, adı son ana kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için geçen Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun Mart ayındaki yerel seçimlerde aday gösterileceği yer ortaya çıktı. Göksu'nun bu kez Esenler'de değil de Başakşehir'de aday gösterileceği belirtildi.

Murat Kurum'un adaylığının duyurulduğu toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Murat Kurum ve Tevfik Göksu ile ayaküstü sohbet ettiği anlar kameralara yansımıştı.