Koç Holding 65 yıllık ünlü markasını sattı

Kaynak: Haber Merkezi
Koç Holding 65 yıllık ünlü markasını sattı
Koç Holding 65 yıllık ünlü firmasını elinden çıkarttı. Satış Kamu Aydınlatma Platformuna bildirildi. Koç Holdingle özdeşlenen firmanın yeni sahibi Memişoğlu oldu.

Türkiye'nin önde gelen firmalarından, Koç Holding'in Tat Gıda'sı satıldı. Koç Holding Tat gıdayı elinden çıkardı. Satışla ilgili olarak Kamu Aydınlatma Platformuna bildirim yapıldı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada TAT Gıda Sanayi AŞ.'nin yüzde 49,04'lül bölümünün Memişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret Limited Şirketine satışının yapıldığı belirtildi. Ayrıca Memişoğlu ile Pay Alım Satım Sözleşmesi yapıldığı kaydedildi..

MEMİŞOĞLU’NA SATIŞI

KAP şirket tarafından yapılan açıklamada, Tat Gıda'da sahip olunan sermayenin yüzde 43,65'in den gelen 59.354.947.16 TL'lik nominal değerli paylar ile bedeli pay devir işlemlerinin tamanlandığı tarihte nakten ve peşin olarak ödeneceği belirtildi. Kapanış tarihinde ise bağımsız denetimden geçen finansal tablolardaki net borç ve sermaye tutarlarına tabi olarak 72,023,69 dolar karşılığında Memişoğlu'na devredileceği belirtildi.

1 BUÇUK MİLYON DOLAR KARŞILIĞINDA

Açıklamada, Tat Gıda paylarının devir bedeli ise kapanış uyarlamasına tabi olacak ve 80 milyon 915 Bin 335 dolar olacak. Tat Gıdadaki 6 kurucu intifa zereoi Memişoğlu'na kapanış tarihinde peşin olarak tahsil edilmek üzeri 1,500.000 dolar bedelle satılacağı da belirtildi.

SATIŞIN 60 GÜN UZATILABİLECEK

Tat Gıda'nın sahibi olduğu Ram Dış Ticaret A.Ş'nin 449.999 TL Nominal değerli paylar ile Düzey Tüketim Malları Sanayi Ticaret A.Ş'nin sermayesinin denk gelen 6.797.70 TL'lik nominal değerli paylar ise Koç Holding tarafından alınacak. Pay Devir Sözleşmesi imzalanmasının ardından satışın 60 gün uzatma hakkı bulunuyor.

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